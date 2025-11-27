Jueves, 27 de Noviembre 2025

¿Qué remedio casero es bueno para los pies fríos?

Muchas personas experimentan pies fríos de manera frecuente, incluso sin condiciones climáticas extremas

Por: Ximena Citlalli Pacheco Álvarez

Algunas actividades simples pueden ayudar a recuperar la temperatura en los pies y mejorar la circulación. PEXELS

Durante el invierno, tener los pies fríos es una de las primeras reacciones del cuerpo, pues cuando la temperatura desciende, los vasos sanguíneos de las extremidades —como manos y pies— se contraen. Esto reduce el flujo sanguíneo y, por tanto, disminuye la cantidad de calor.

Y debido a que las manos y los pies son las zonas más alejadas de los órganos vitales, suelen ser las primeras en resentir las bajas temperaturas, ya que el organismo prioriza proteger y calentar áreas más importantes.

En casos extremos, estas partes pueden tornarse azuladas, lo cual es una señal de falta de oxígeno en la sangre o un posible episodio de hipotermia o frío extremo. Sin embargo, hay personas que experimentan pies fríos incluso sin temperaturas muy bajas, ya sea por estrés o por poca adaptación a cambios climáticos bruscos.

¿Cuáles son los mejores remedios caseros para los pies fríos?

Recuperar el calor en tus pies es sencillo y no requiere herramientas complicadas. Con un par de acciones y objetos básicos que probablemente ya tienes en casa, es posible aliviar esta molestia.

Muévete: Aunque parezca simple, levantarse y activar el cuerpo es una de las formas más efectivas de generar calor y ayudar a que la sangre circule mejor hacia los pies.

Calcetines y pantuflas: Usar calcetines gruesos y bien aislados ayuda a conservar el calor. Dentro de casa, optar por pantuflas térmicas es una excelente opción, sobre todo si el piso es frío o no está alfombrado.

Baño tibio para los pies: Sumergir los pies en agua caliente durante 10 a 15 minutos es una de las soluciones más rápidas para recuperar la temperatura. Mejora la circulación y relaja los músculos, siendo ideal antes de dormir.

Almohadillas térmicas o bolsas de agua caliente: Si el frío afecta tu descanso, colocar una bolsa de agua caliente o una almohadilla térmica al pie de la cama puede mantener esa zona cálida durante la noche.

Masaje con aceite tibio: Calentar ligeramente aceite de oliva, coco o almendra y masajear los pies durante algunos minutos estimula el flujo sanguíneo y genera calor natural.

Infusión de jengibre o canela: Tomar una bebida caliente preparada con jengibre o canela puede elevar la temperatura corporal desde el interior y mejorar la circulación, reduciendo la sensación de pies fríos.

