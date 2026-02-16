En febrero se vivirá uno de los eventos astronómicos más esperados del 2026: la alineación planetaria. Este fenómeno astronómico brindará uno de los paisajes nocturnos más únicos y especiales de los tiempos recientes y tiene la gran ventaja de que podrá verse en todo México.

El movimiento de cuerpos celestes también conocido como desfile de planetas o desfile planetario sucederá durante la última semana del mes, siendo el pico de cercanía y visibilidad el próximo sábado 28 de febrero de 2026, así que apuntalo en tu agenda pues será un evento único que no te arrepentirás de vivir.

¿Qué planteas se podrán ver en el desfile planetario de febrero de 2026?

Seis astros serán visibles durante la última semana de febrero y con especial foco a ese sábado 28 de febrero:

Mercurio

Venus

Júpiter

Saturno

Urano

Neptuno

No obstante, debes tener en cuenta que solo Mercurio, Venus, Júpiter y Saturno serán visibles a simple vista; el resto de planetas solo podrán verse con el uso de un telescopio o de binoculares especiales.

Así mismo, esta noche de sábado 28 de febrero, la Luna estará iluminada hasta en un 90 por ciento y podrá observarse en una posición cercana a Júpiter, lo que incrementa la belleza visual del fenómeno.

¿Cómo fotografiar el fenómeno con tu celular?

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) recomienda configurar tu cámara de la siguiente manera:

Activa el modo manual de la cámara

Intenta enfocar el planeta que planees fotografiar

Ajustar el ISO entre 100 y 400 para reducir el ruido de la imagen

Prueba la velocidad de obturación hasta que aparezca mejor

Mantén el teléfono fijo para evitar que se mueva y provoque ruido al momento de captar la luz

