¿Qué se celebra hoy, 16 de febrero? Las festividades más interesantes del día

El inicio de semana comienza con celebraciones que posiblemente no conocías. Desde conmemoraciones culturales hasta hechos históricos, este 16 de febrero se celebran efemérides interesantes que mezclan tradición, cultura popular y acontecimientos históricos que siguén siendo recordados.

¿Qué se celebra el 16 de febrero?

A pesar de que no es una fecha tan reconocida como otras celebres, el 16 de febrero esconde algunas fechas relevantes en la historia. A continuación, te decimos cuales son:

En 1923 se realizó la apertura oficial de la tumba del faraón Tutankamón, uno de los hallazgos arqueológicos más importantes del siglo XX.

Un día como hoy, pero hace 67 años Fidel Castro asumió como primer ministro de Cuba tras el triunfo de la Revolución.

Día del presidente en Estados Unidos.

Día de los amores imposibles

Asimismo, este 16 de febrero se conmemora el día de los Amores Imposibles, aquellos amores que la distancia los separa, las diferencias personales, las circunstancias familiares, entre otras desafortunadas razones por las que no pueden convertirse en una realidad.

Se acerca el martes de carnaval 2026

La celebración no se termina, pues el día de mañana, 16 de febrero, se celebra el martes de Carnaval, justo 40 días antes del Domingo de Ramos, que marca el inicio de la Semana Santa.

Posterior al martes de carnaval, el 18 de febrero es el miércoles de ceniza, el cual es un periodo de 40 días que culmina el jueves santo. Se trata de un tiempo de preparación, ayuno y reflexión para la iglesia católica, que busca preparar a sus fieles creyentes para la Pascua.

Esta semana se caracteriza por sus conmemoraciones y el contraste entre estas: desde las históricas y las populares hasta las religiosas.

