¿Qué se celebra hoy, 16 de febrero? Las festividades más interesantes del día

El inicio de semana comienza con celebraciones que posiblemente no conocías. Desde conmemoraciones culturales hasta hechos históricos, este 16 de febrero se celebran efemérides interesantes que mezclan tradición, cultura popular y acontecimientos históricos que siguén siendo recordados. A pesar de que no es una fecha tan reconocida como otras celebres, el 16 de febrero esconde algunas fechas relevantes en la historia. A continuación, te decimos cuales son: Asimismo, este 16 de febrero se conmemora el día de los Amores Imposibles, aquellos amores que la distancia los separa, las diferencias personales, las circunstancias familiares, entre otras desafortunadas razones por las que no pueden convertirse en una realidad. La celebración no se termina, pues el día de mañana, 16 de febrero, se celebra el martes de Carnaval, justo 40 días antes del Domingo de Ramos, que marca el inicio de la Semana Santa. Posterior al martes de carnaval, el 18 de febrero es el miércoles de ceniza, el cual es un periodo de 40 días que culmina el jueves santo. Se trata de un tiempo de preparación, ayuno y reflexión para la iglesia católica, que busca preparar a sus fieles creyentes para la Pascua. Esta semana se caracteriza por sus conmemoraciones y el contraste entre estas: desde las históricas y las populares hasta las religiosas.