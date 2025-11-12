El aguacate es uno de los alimentos más versátiles y populares en la cocina mexicana. Sin embargo, su mayor problema es que se oxida rápidamente una vez que se corta, adquiriendo ese tono café que muchos intentan evitar. Aunque guardarlo en el refrigerador puede ayudar, existe un truco sencillo y efectivo para mantenerlo verde y fresco fuera del refrigerador.

¿Por qué se oxida el aguacate?

El cambio de color ocurre cuando la pulpa entra en contacto con el oxígeno. Este proceso, conocido como oxidación, es natural y no significa que el aguacate esté echado a perder, pero sí afecta su apariencia y sabor.

Si no tienes refrigerador a la mano o prefieres mantener tu aguacate a temperatura ambiente, el limón será tu mejor aliado. Solo necesitas seguir estos pasos:

Corta el aguacate y utiliza la parte que necesites.

En la porción que vas a guardar, deja el hueso intacto, ya que ayuda a retrasar la oxidación.

Exprime unas gotas de jugo de limón sobre la superficie expuesta de la pulpa.

Cubre el aguacate con film transparente o una bolsa hermética, procurando que quede bien sellado para reducir el contacto con el aire.

Guárdalo en un lugar fresco y alejado de la luz directa del sol.

De esta manera, el aguacate puede mantenerse verde y fresco por hasta 24 horas fuera del refrigerador.

Otros métodos naturales que también funcionan

Aceite de oliva: forma una barrera protectora que impide que el aire oxide la pulpa. Solo aplica una ligera capa sobre la superficie y cúbrela.

Cebolla morada: colocar una rebanada en el mismo recipiente que el aguacate ayuda a conservarlo gracias a los compuestos sulfurosos de la cebolla, que ralentizan el proceso de oxidación.

Agua fría: si se trata de medio aguacate, puedes sumergirlo (con la piel y el hueso) en un recipiente con agua, lo que evita que el oxígeno entre en contacto con la pulpa.

Si vas a preparar guacamole y no planeas refrigerarlo, añade jugo de limón y un poco de sal; ambos ingredientes actúan como conservantes naturales que mantienen su color por más tiempo.

