El aguacate es uno de los alimentos más versátiles y populares en la cocina mexicana. Sin embargo, su mayor problema es que se oxida rápidamente una vez que se corta, adquiriendo ese tono café que muchos intentan evitar. Aunque guardarlo en el refrigerador puede ayudar, existe un truco sencillo y efectivo para mantenerlo verde y fresco fuera del refrigerador.El cambio de color ocurre cuando la pulpa entra en contacto con el oxígeno. Este proceso, conocido como oxidación, es natural y no significa que el aguacate esté echado a perder, pero sí afecta su apariencia y sabor.Si no tienes refrigerador a la mano o prefieres mantener tu aguacate a temperatura ambiente, el limón será tu mejor aliado. Solo necesitas seguir estos pasos:De esta manera, el aguacate puede mantenerse verde y fresco por hasta 24 horas fuera del refrigerador.Si vas a preparar guacamole y no planeas refrigerarlo, añade jugo de limón y un poco de sal; ambos ingredientes actúan como conservantes naturales que mantienen su color por más tiempo.BB