¿Cuánto tiempo se recomienda vivir juntos antes de casarse?

El sueño de vivir el matrimonio es compartido por muchas parejas; se trata de un compromiso y paso decisivo que podría cambiar el rumbo de su relación y, al mismo tiempo fortalecer su unión sentimental. No obstante, existen aspectos que no se deben dejarse de lado antes de tomar esta importante decisión, como conocerse mejor y saber si podrán compartir sus vidas a futuro. Por esta razón, muchas personas eligen vivir juntas antes del matrimonio. Pero ¿existe un tiempo recomendable para hacerlo?

La estabilidad emocional y la compatibilidad entre parejas

De acuerdo a una encuesta de 2017 hecha por Bridebook, que entrevistó a 4 mil parejas recién casadas, el tiempo promedio que las parejas vivieron juntos antes de llegar a este compromiso fue de 4.9 años. Esto cambio refleja la importancia de la estabilidad emocional y financiera, así como la compatibilidad, antes de formalizar una relación.

Asimismo, el estudio de Bridebook, señaló que el tiempo promedio de compromiso antes del matrimonio es de 20 meses.

El tiempo promedio de compromiso antes del matrimonio es de 20 meses. UNSPLASH / M. MURESAN

Por otra parte, un estudio señalo las "asimetrías de género" como un factor que influye en el comportamiento según el género al momento de decidir cohabitar. De acuerdo con el estudio, este es el comportamiento de ambos géneros:

Hombres jóvenes: Muestran considerablemente un menor nivel de compromiso y dedicación en la relación que las mujeres cuando cohabitan juntos sin un compromiso explícito.

Mujeres jóvenes: Las mujeres acostumbran a ver el cohabitar con su pareja como un paso importante antes del matrimonio ya que lo pueden relacionar con un signo de mayor compromiso en la relación.

Se dice que cada pareja es un mundo, ya que las creencias, ideologías, valores, madurez emocional e incluso financiera que comparten entre sí pueden ser determinantes para decidir el momento de este gran paso. Si bien estas cifras e investigaciones pueden indicar un aproximado del tiempo que se recomienda que una pareja viva junta antes del matrimonio, la decisión final es de ambos y dependerá de los factores que consideren adecuados.

