Estas 5 razas de perros son las más delicadas de la piel

La piel es uno de los órganos más importantes para la salud de los perros, ya que funciona como una barrera protectora frente a bacterias, parásitos y factores ambientales. Sin embargo, algunas razas tienen una mayor predisposición genética a desarrollar irritaciones, alergias e infecciones cutáneas , por lo que requieren cuidados especiales para mantenerse saludables.

Aunque cualquier perro puede presentar problemas dermatológicos, existen ciertas razas que destacan por la sensibilidad de su piel y por necesitar una vigilancia constante para evitar complicaciones.

1. Bulldog inglés

Los característicos pliegues que distinguen al Bulldog inglés también representan uno de sus principales desafíos de salud. La humedad y la suciedad pueden acumularse entre los dobleces de la piel, favoreciendo la aparición de hongos, bacterias e infecciones.

Por ello, es fundamental mantener estas zonas limpias y completamente secas para prevenir afecciones como la dermatitis en los pliegues cutáneos.

2. Shar Pei

El Shar Pei es una de las razas más reconocibles gracias a su abundante piel arrugada. Sin embargo, estas características también aumentan el riesgo de irritaciones y problemas dermatológicos.

La acumulación de humedad entre sus pliegues puede desencadenar infecciones recurrentes, mientras que la dermatitis atópica figura entre las afecciones más comunes en estos perros.

3. Golden Retriever

Además de ser una de las razas más populares del mundo, el Golden Retriever suele presentar una mayor sensibilidad frente a determinados alimentos y factores ambientales.

Las alergias pueden provocar resequedad, enrojecimiento y picazón constante, síntomas que en muchos casos terminan derivando en cuadros de dermatitis.

4. Labrador Retriever

Los Labradores comparten con los Golden una predisposición importante a sufrir problemas relacionados con alergias. Tanto elementos presentes en el ambiente como ciertos ingredientes de su dieta pueden desencadenar reacciones que afectan directamente la piel.

La comezón persistente y la inflamación suelen ser algunas de las señales más frecuentes.

5. Dálmata

Aunque posee un pelaje corto y fácil de mantener, el Dálmata cuenta con una piel especialmente sensible. Esta característica lo vuelve más vulnerable a distintos tipos de dermatitis, incluidas las provocadas por contacto con sustancias irritantes o por reacciones alérgicas.

SV