Netflix quita estas series y películas de su catálogo en junio 2026

Con la llegada de junio de 2026, varias películas y series se despedirán del catálogo de Netflix, por lo que los suscriptores tendrán poco tiempo para disfrutar de algunos de los títulos que forman parte de la plataforma. Como ocurre cada mes, el servicio de streaming renovará su oferta de contenido, eliminando producciones para dar paso a nuevos estrenos y adquisiciones.

Estos son los títulos que dejarán de estar disponibles en diferentes días, en la lista abarcan en su mayoría series de diversos géneros y muy pocas películas.

1 de junio

Bajo la lluvia - serie coreana

Sailor Moon S - serie anime

Yellowjackets - serie

Aquarius - serie

2 de junio

Kim's Convenience - serie

3 de junio

Una madre perfecta - serie

Brockmire - serie

4 de junio

Mensajes desde otro lugar - serie

Amazing Grace - serie

5 de junio

Perdida - serie

9 de junio

Numberblocks: ¡A contar! - serie

NOS4A2 - serie

10 de junio

Parish - serie

12 de junio

Soulmates - serie

14 de junio

¡Vamos a comer! - serie

15 de junio

Cerebros en acción - serie

17 de junio

La vida racional - serie

¿Por qué Netflix quita estas series y películas de su catálogo?

Netflix retira películas y series de su catálogo principalmente por vencimientos de contratos de licencia, altos costos de producción frente a baja audiencia, y por la creación de plataformas de streaming competidoras que retiran su propio contenido para uso exclusivo.

También a veces las licencias varían por país debido a acuerdos preexistentes con otras cadenas de televisión o distribuidoras locales. A pesar de la constante eliminación de series y películas, Netflix mantiene un dominio absoluto en el mercado del streaming.

Para compensar las salidas de series en junio, la plataforma está diversificando su oferta de entretenimiento, esta estrategia busca atraer a audiencias más variadas y mantener el compromiso de los usuarios, asegurando que el vacío dejado por las series que abandonan el catálogo se llene rápidamente con formatos innovadores y de alta demanda.

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KR