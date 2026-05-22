Lee Min-Ho: Exposición por sus 20 años de carrera en CDMX

El reconocido actor surcoreano Lee Min-Ho celebró este 10 de mayo dos décadas de carrera artística, luego de iniciar su trayectoria en 2006 con su aparición en la serie Secret Campus, dando comienzo a una exitosa etapa en la industria del entretenimiento.

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Para conmemorar este aniversario, la comunidad y plataforma digital mexicana enfocada en la cultura, música (K-pop), dramas, noticias y estilo de vida de países asiáticos, conocida como “Minz México Oficial”, organizó la exposición “Fuego y Tradición: Festival Coreano 20 años con Lee Min Ho: Trayectoria de una estrella global”.

¿Dónde y cuándo será la exposición?

Con motivo de festejar el aniversario y convivir con otras fanáticas del actor de 38 años, el grupo organizará una exposición en homenaje a la carrera profesional de Lee Min-Ho, en el FARO Azcapotzalco Xochicalli.

La Fábrica de Artes y Oficios Azcapotzalco (FARO) Xochicalli abrió sus puertas en 2019 y está ubicada en avenida Cultura Norte s/n, Unidad Habitacional "El Rosario", alcaldía Azcapotzalco en la CDMX.

La exposición, que reunirá diversas fotografías, momentos emblemáticos y actuaciones inolvidables de la vida del actor, se llevará a cabo del próximo sábado 30 de mayo al sábado 13 de junio. En un horario de 12:00 pm a 19:00 pm.

Por su parte, la inauguración se realizará el sábado 30 de mayo, en punto de las 13:00 horas. El acceso a la muestra será completamente gratuito, por lo que solo necesitarás llevar tu gran conocimiento sobre k-dramas y cultura coreana.

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¿Qué otras actividades habrá?

En esta muestra, realizada de la mano de la Secretaría de Cultura de CDMX, se llevarán a cabo distintas actividades, como proyecciones, juegos tradicionales de Corea del Sur y una presentación musical del Grupo Samulnori México Saewoolim, donde los asistentes podrán conocer otros ritmos.

"Con esta exposición buscamos reconocer a Corea como una nación donde las tradiciones permanecen vivas como el fuego: iluminando generaciones, preservando su historia y compartiendo su esencia con el mundo", recalcó el grupo Minoz México Oficial en redes.

Asimismo, también señalaron que buscan rendir homenaje al actor Lee Min-Ho, quien durante 20 años "ha dejado huella en millones de corazones gracias a su talento, sensibilidad y carisma, convirtiéndolo en uno de los exponentes más grandes del Hallyu (ola coreana)".

Datos sobre el actor

Nacido el 22 de junio de 1987 en Seúl, Corea del Sur, Lee Min-Ho es un aclamado actor, cantante y modelo, ampliamente conocido por su actuación en diversas series de televisión, siendo su participación más emblemática en el k-drama "Boys Over Flowers", dando vida a Gu Jun-pyo, líder de los F4.

Antes de adentrarse al universo de la actuación, buscaba convertirse en jugador de fútbol. No obstante, tras una lesión en la escuela primaria decidió cambiar su sueño. Estudió Cine y Arte en la Universidad de Konkuk, lo que lo llevó a participar en diversos proyectos globales.

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