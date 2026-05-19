¿Cuándo es peligroso comer mariscos? Esto advierten las autoridades

Comer productos del mar frescos es una tradición profundamente arraigada en México y especialmente en Jalisco, durante la temporada de calor y la Cuaresma. Sin embargo, disfrutar de estos deliciosos platillos requiere de una precaución extrema para no enfermar.

Las autoridades sanitarias han lanzado advertencias muy claras sobre los momentos específicos en los que consumir estos alimentos representa un riesgo grave para la salud. Ignorar estas señales preventivas puede llevarte directo a una sala de urgencias.

¿Qué es exactamente lo que hace peligrosos a estos alimentos bajo ciertas condiciones? La respuesta radica en una combinación de factores ambientales, errores de manipulación y procesos biológicos que alteran por completo su composición nutricional y seguridad.

El peligro invisible de la marea roja

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que uno de los peores momentos para comer mariscos es durante una alerta sanitaria por marea roja . Este fenómeno natural tiñe el agua y es altamente tóxico para el consumo humano.

Durante este evento costero, las microalgas marinas producen potentes biotoxinas que se acumulan rápidamente en moluscos bivalvos como los ostiones, las almejas y los mejillones. Lamentablemente, estas toxinas no desaparecen al cocinar o congelar los alimentos.

Consumir productos contaminados por este fenómeno provoca la temida intoxicación paralítica por mariscos, una condición médica grave que causa hormigueo, dificultad para respirar y, en casos extremos, puede resultar fatal si no se atiende de inmediato.

Por ello, es de vital importancia mantenerse informado a través de los canales oficiales del gobierno y respetar estrictamente las vedas sanitarias impuestas por las autoridades locales en las diferentes zonas costeras del país.

El mito del limón y las altas temperaturas

Otro momento crítico en el que debes evitar los mariscos es cuando se sirven crudos en establecimientos sin una refrigeración adecuada . La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) es tajante al respecto: el jugo de limón no mata las bacterias ni los parásitos .

Preparaciones muy populares como el ceviche, los aguachiles o los cócteles crudos son un verdadero caldo de cultivo para microorganismos peligrosos si no se mantienen a una temperatura estricta, la cual debe ser menor a los cuatro grados centígrados.

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Si visitas un restaurante, un tianguis o un mercado y notas que los pescados y mariscos están expuestos al ambiente sin una cama de hielo abundante, ese es el momento exacto para dar media vuelta y no consumirlos.

El calor ambiental acelera drásticamente la descomposición de estos alimentos , multiplicando el riesgo de contraer infecciones gastrointestinales severas, como el cólera o la salmonelosis, que arruinarán tu semana y pondrán en riesgo tu bienestar.

Señales de alerta al comprar y tips de seguridad

¿Cómo saber cuándo rechazar un producto del mar antes de prepararlo? Los expertos recomiendan usar siempre los sentidos. Si el pescado tiene ojos hundidos, escamas opacas o un olor fuerte a amoníaco, debes desecharlo de inmediato .

En el caso específico de los moluscos, si sus conchas están abiertas antes de cocinarlos y no se cierran al tocarlas ligeramente, significa que el animal está muerto y es sumamente peligroso llevarlo a tu boca .

Para evitar cualquier tipo de riesgo durante esta temporada, aquí tienes una lista de tips rápidos de seguridad que debes aplicar hoy mismo al momento de hacer tus compras para proteger a tu familia:

- Revisa la textura: Compra siempre en establecimientos regulados y asegúrate de que la carne del pescado sea firme al tacto; si se hunde y no regresa a su forma, el producto ya no está fresco.

- Evita la contaminación cruzada: Separa cuidadosamente los mariscos crudos de los alimentos cocidos dentro de tu refrigerador, utilizando recipientes herméticos para que los jugos no contaminen otros productos de consumo diario.

- Cocción perfecta: Asegúrate de cocinar todos los alimentos del mar a una temperatura interna de al menos 63 grados Celsius por un mínimo de cinco minutos para destruir cualquier virus o bacteria perjudicial.

Finalmente, si tienes antecedentes familiares o personales de alergias alimentarias, la OMS sugiere evitar por completo los mariscos , ya que son uno de los principales detonantes de reacciones anafilácticas graves a nivel mundial.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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