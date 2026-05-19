El agua es esencial para el cuerpo humano. Ayuda a regular la temperatura, transportar nutrientes, mejorar la digestión y mantener el buen funcionamiento de órganos como el corazón y los riñones. Sin embargo, la cantidad de agua que necesita una persona no es igual para todos, ya que puede variar según la edad, el clima, la actividad física y el estado de salud.

Aunque la conocida recomendación de “tomar ocho vasos al día” puede servir como guía general, especialistas señalan que las necesidades cambian conforme pasan los años.

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Bebés y niños pequeños

Los bebés obtienen la mayor parte de su hidratación de la leche materna o fórmula durante los primeros meses de vida. A partir de los seis meses se puede comenzar a ofrecer pequeñas cantidades de agua, siempre bajo recomendación médica.

En niños de entre 1 y 3 años, se recomienda aproximadamente 1 litro de líquidos al día, incluyendo agua y otras bebidas saludables. Mantenerlos hidratados es importante porque suelen perder líquidos rápidamente al jugar o realizar actividad física.

Niños en edad escolar

Entre los 4 y 8 años, los expertos sugieren alrededor de 1.2 a 1.6 litros diarios. En esta etapa, es común que los niños olviden tomar agua mientras están en la escuela o jugando, por lo que es importante crear el hábito de hidratarse constantemente.

También se recomienda evitar el exceso de refrescos y bebidas azucaradas, ya que pueden sustituir el consumo de agua y aumentar el consumo de azúcar.

Adolescentes

Durante la adolescencia el cuerpo crece rápidamente y necesita más líquidos. Los hombres adolescentes suelen requerir entre 2 y 2.5 litros diarios, mientras que las mujeres necesitan cerca de 2 litros.

La actividad física, el ejercicio y las altas temperaturas pueden aumentar la cantidad necesaria. Señales como dolor de cabeza, cansancio o labios resecos pueden indicar deshidratación leve.

Adultos

En adultos, la recomendación promedio suele ser de entre 2 y 3 litros de agua al día. Sin embargo, esta cantidad puede variar dependiendo del peso, el clima y el nivel de actividad física.

Las personas que hacen ejercicio intenso o viven en lugares calurosos pueden necesitar más agua para compensar la pérdida de líquidos por el sudor. Además, frutas, verduras y alimentos ricos en agua también contribuyen a la hidratación diaria.

Adultos mayores

Con el paso de los años, la sensación de sed puede disminuir, lo que aumenta el riesgo de deshidratación en adultos mayores. Por eso, especialistas recomiendan mantener horarios regulares para tomar agua aunque no exista sensación de sed.

La hidratación adecuada en esta etapa puede ayudar a prevenir mareos, fatiga, problemas renales y complicaciones relacionadas con el calor.

¿Cómo saber si estás bien hidratado?

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Algunas señales de buena hidratación incluyen:

Orina de color claro

Poca sensación de sed

Energía estable durante el día

Piel y labios hidratados

En cambio, la orina oscura, el cansancio extremo, el mareo o la boca seca pueden ser señales de falta de agua.

La hidratación depende de cada persona

Aunque existen recomendaciones generales, no todas las personas necesitan exactamente la misma cantidad de agua. Factores como enfermedades, embarazo, ejercicio o clima pueden modificar las necesidades diarias.

Por eso, escuchar las señales del cuerpo y mantener el hábito de tomar agua regularmente sigue siendo una de las formas más simples de cuidar la salud.

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