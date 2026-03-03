Martes, 03 de Marzo 2026

LO ÚLTIMO DE Estilo

Estilo |

¿Cuáles son los síntomas del síndrome del colon irritable?

El síndrome del colon irritable puede confundirse con algunas otras afecciones gastrointestinales

Por: Alexia Desiree Lepe Lucas

Existen varias medidas para controlar este padecimiento y poder llevar una vida normal. UNSPLASH / S. BUGHDARYAN

Existen varias medidas para controlar este padecimiento y poder llevar una vida normal. UNSPLASH / S. BUGHDARYAN

Muchas personas padecen de síndrome de colon irritable, un síndrome que afecta tanto al estómago como a los intestinos, es decir, el tracto gastrointestinal. Este padecimiento puede confundirse con algunas otras afecciones, empeorando o prolongando la dolencia.

Desafortunadamente, no hay una cura y no se sabe a ciencia cierta qué lo causa, pero sí existen varias medidas para controlarlo y poder llevar una vida normal.

Estos son algunos síntomas

Los síntomas del síndrome de colon irritable pueden variar, no obstante, pueden prolongarse y provocar incomodidad y dolor. Algunos de los más comunes son:

  • Dolor abdominal: calambres o distensión del estómago
  • Cambios en el aspecto de las heces
  • Cambios en la frecuencia de evacuación
  • Sensación de evacuación incompleta
  • Aumento de gases

Asimismo, estos son algunos de los factores que pueden promover este padecimiento:

  • Contracciones musculares en el intestino: las contracciones fuertes y prolongadas pueden causar gases, distensión del estómago y diarrea. Las contracciones débiles pueden ralentizar el paso de los alimentos, provocando heces duras y secas.
  • Sistema nervioso: las irregularidades en los nervios del sistema digestivo pueden provocar malestar abdominal cuando este se estira, debido a los gases o las heces.
  • Infecciones graves: esta afección puede aparecer después de un episodio grave de diarrea, causada por bacterias o virus, mejor conocido como gastroenteritis.
  • Estrés: las personas expuestas a altos niveles de estrés, especialmente en la niñez, suelen presentar más síntomas de este síndrome.
  • Alimentación: no se sabe la influencia de la alergia o intolerancia alimentaria sobre este padecimiento, pero muchos síntomas pueden empeorar al consumir determinados alimentos o bebidas. Algunos de estos son trigo, lácteos, frutas cítricas, legumbres como frijoles y lentejas, bebidas carbonatadas, entre otras.

Lee: Los temblores en el cuerpo podrían ser síntoma de esta enfermedad

¿Cuándo acudir al médico?

Se recomienda consultar atención médica si se presentan malestares desencadenados por el síndrome de colon irritable, ya que puede tratarse de una afección más grave, como el cáncer de colon.

Los síntomas más graves son:

  • Pérdida de peso
  • Diarrea nocturna
  • Sangrado rectal
  • Anemia por deficiencia de hierro
  • Vómitos inexplicables
  • Dolor que no se alivia expulsando gases o en la evacuación

Los sectores más propensas a padecer este síndrome son las personas menores de 50 años, mujeres, personas con ansiedad, depresión u otros problemas de salud mental.

A su vez, se recomienda evitar los alimentos que provocan los síntomas, los cuales pueden variar en cada persona. Por otro lado, ingerir alimentos ricos en fibra, beber mucha agua, ejercitarse regularmente y dormir bien puede ayudar a disipar la afección.

Lee: ¿Qué son las dietas keto y por qué no todos deben hacerlas?

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

AL

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones