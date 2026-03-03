¿Cuáles son los síntomas del síndrome del colon irritable?

Muchas personas padecen de síndrome de colon irritable, un síndrome que afecta tanto al estómago como a los intestinos, es decir, el tracto gastrointestinal. Este padecimiento puede confundirse con algunas otras afecciones, empeorando o prolongando la dolencia.Desafortunadamente, no hay una cura y no se sabe a ciencia cierta qué lo causa, pero sí existen varias medidas para controlarlo y poder llevar una vida normal.Los síntomas del síndrome de colon irritable pueden variar, no obstante, pueden prolongarse y provocar incomodidad y dolor. Algunos de los más comunes son:Asimismo, estos son algunos de los factores que pueden promover este padecimiento:Se recomienda consultar atención médica si se presentan malestares desencadenados por el síndrome de colon irritable, ya que puede tratarse de una afección más grave, como el cáncer de colon.Los síntomas más graves son:Los sectores más propensas a padecer este síndrome son las personas menores de 50 años, mujeres, personas con ansiedad, depresión u otros problemas de salud mental.A su vez, se recomienda evitar los alimentos que provocan los síntomas, los cuales pueden variar en cada persona. Por otro lado, ingerir alimentos ricos en fibra, beber mucha agua, ejercitarse regularmente y dormir bien puede ayudar a disipar la afección.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03AL