¿Qué es el mobbing? Conoce sus consecuencias y cómo identificarlo en el trabajo

El hostigamiento en el ámbito laboral suele ser discreto, pero las agresiones constantes pueden afectar seriamente la salud mental de quienes sufren “Mobbing” en su lugar de trabajo. Este fenómeno ha cobrado relevancia por el impacto que genera tanto en el bienestar emocional como en el rendimiento profesional.

Las personas que lo padecen suelen sentirse aisladas, humilladas y amenazadas por el acosador y su grupo de apoyo, sin encontrar una solución efectiva a la situación. A continuación, te explicamos cómo identificar estas conductas hostiles y qué medidas tomar si eres víctima de “Mobbing”.

¿Qué es el Mobbing?

El mobbing se define como una serie de conductas intimidantes, repetitivas y prolongadas que buscan humillar o aislar a una persona en su lugar de trabajo. Dichas acciones pueden provenir de superiores, compañeros o incluso subordinados, y suelen darse durante semanas o meses, lo que incrementa las repercusiones psicológicas.

A diferencia de un conflicto laboral ocasional, el acoso laboral se caracteriza por su constancia y la intención de debilitar emocionalmente a la víctima, provocar su renuncia o deteriorar su reputación profesional.

De acuerdo con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), cuando se realizan estas acciones de forma constante, puede generar estrés crónico, ansiedad, depresión y baja autoestima.

Humillaciones o burlas en público

Gritos amenazas o insultos

Aislamiento intensional

Ignorar opiniones o excluir de reuniones

Sobrecarga de trabajo o tareas imposibles

Quitar funciones sin explicación

Difundir rumores o información falsa.

Consecuencias del Mobbing

Más allá del ámbito laboral, las personas afectadas pueden experimentar trastornos del sueño, agotamiento emocional, problemas de concentración y, en casos severos, síntomas de depresión o crisis de ansiedad. Cabe señalar que el ambiente laboral tóxico reduce la productividad y afecta la calidad de vida.

Si sospechas que eres víctima de acoso laboral, es importante documentar los hechos, buscar apoyo psicológico y comunicar la situación a recursos humanos o instancias legales correspondientes.

Asimismo, el ISSSTE puede ayudar a las víctimas de la violencia laboral a través del CEAM.

