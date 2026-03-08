¿Cuál es la mejor manera de comer palomitas de maíz?

¿A quién no le gusta pasar una tarde de películas en compañía de un gran tazón de palomitas de maíz? Este alimento posee una gran popularidad en este tipo de ocasiones y, en la actualidad, existen diversos sabores y presentaciones en las salas de cine que buscan innovar la experiencia de los usuarios.

Consumir palomitas de maíz puede ser una opción saludable, siempre y cuando sea en su versión natural y sin aditivos.

Te puede interesar: Así puedes recibir pagos a través de la credencial Inapam si eres adulto mayor

¿Cuáles son los beneficios de comer palomitas de maíz?

El cereal con el que este alimento es preparado destaca por su contenido en hidratos de carbono y fibra, además de ser una fuente de vitaminas del grupo B como riboflavina o niacina.

Las palomitas también son una fuente de polifenoles, compuestos orgánicos de origen vegetal con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias que ayudan a mejorar la circulación sanguínea y neutralizar los radicales libres que dañan las células, retardando el envejecimiento.

En su versión natural, sin ningún añadido, las palomitas son un snack bajo en calorías, pues 100 gramos aportan cerca de 370 kilocalorías.

Mira esto: Estos son los hábitos que MÁS daño le hacen al corazón

Este alimento se presenta, además, como una buena opción para las personas celíacas, puesto que no contienen gluten.

Un estudio publicado en Nutrition Journal destaca que las palomitas de maíz resultan mucho más saciantes que las papas fritas. Este se debe a que las palomitas contienen más fibra.

Así, en su versión más simple y con un mínimo de complementos, las palomitas de maíz son una opción saludable. Pese a esto, su consumo debe ser moderado.

Las palomitas de maíz industrializadas tienen ingredientes añadidos como grasa, sal, colorantes y saborizantes, lo que puede llegar a poner en riesgo la salud si se consumen de forma excesiva. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda evitar su consumo.

Así, la mejor opción para cuidar la salud es comer palomitas hechas en casa, sin añadir mucha grasa o sal.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

