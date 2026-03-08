¿Qué pasa si le pones más sal a la comida?

La sal es un mineral indispensable para diversas funciones del organismo humano, entre ellas la transmisión de señales nerviosas y el equilibrio de líquidos; sin embargo, su consumo debe ser moderado.

Muchas personas tienen la costumbre de ponerle más sal a la comida, incluso antes de probarla. Este hábito fue reprobado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pues señala que el consumo elevado de este ingrediente aumenta el riesgo a padecer enfermedades.

¿Qué pasa cuando comes demasiada sal?

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, el incremento de sal en la dieta aumenta el riesgo de padecer:

Hipertensión arterial

Enfermedades cardiovasculares

Accidentes cerebrovasculares

Problemas renales

Cáncer de estómago

Osteoporosis

Esto se debe a que, al consumir más sal de la que el cuerpo necesita, se fomenta la retención de líquidos y el incremento de peso; ante esto, el hígado, los riñones y el corazón están obligados a trabajar por encima de sus niveles normales, afectando al sistema cardiovascular y la función renal, según expone la Procuraduría Federal del Consumidor en una publicación del 2021.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que 2.5 millones de defunciones anuales se podrían evitar si las personas consumieran la sal en niveles adecuados.

Medidas para reducir el consumo de sal

En la Revista Familiar número 59, el Instituto recomienda a la población mexicana tomar las siguientes medidas para reducir su consumo de sal:

Cocinar en casa con ingredientes frescos y naturales

Usar hierbas de olor y especias para sazonar

Leer las etiquetas de los alimentos para elegir opciones bajas en sodio

Evitar el consumo de alimentos y bebidas ultraprocesados

Se detalla, además, que el alto consumo de sodio en las personas está asociado a una predisposición ocasionada por la introducción errónea de bebidas y alimentos ultraprocesados durante la niñez.

La OMS señala que el consumo de sal no debe superar los 5 gramos por día, es decir, lo de una cucharadita.

Con información de Revista Familiar IMSS número 59.

