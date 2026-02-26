Nissan Pathfinder 2026, más moderno y seguro

Basta verlo para percibir que el Nissan Pathfinder 2026 es diferente. Y vaya que lo es. En formas, acabados, equipo y tecnología para mantener a sus ocupantes más seguros.

Su nueva parrilla le confiere una presencia más imponente, que es resaltada por los arcos de las ruedas muy marcados, en espacial las traseras, que dejan unos “hombros” definidos, otorgándole una solidez visual que es aún mayor a la que ya mostraba. Los rines de 20 pulgadas con nuevo diseño, refuerzan esta imagen.

Por dentro, la primera impresión que nos llega es la pantalla horizontal de 12.3 pulgadas, con imagen de alta definición y la integración de Google Automotive Services, que da acceso a otras funciones de Google como Maps, para llegar a tu destino sin contratiempo, Assistant y Play Store utilizando tu iPhone o Android.

Los asientos delanteros son amplios y cómodos y al contar con tres funciones de masaje, harán que los ocupantes de la primera fila viajen más a gusto, incluso en trayectos largos.

En el interior destaca una pantalla de 12.3 pulgadas con integración de Google, además de asientos delanteros con función de masaje para mayor comodidad. ESPECIAL

El Nissan Pathfinder mantiene el motor V6 de 3.5 litros, con tracción integral y caja automática de convertidor de par, con nueve velocidades.

La seguridad activa está a cargo de sistemas como ProPILOT Assist, Control Crucero Inteligente, Asistente de Mantenimiento de Carril, Alerta de Abandono de Carril con Intervención Inteligente de Cambio de Carril, Intervención Inteligente de Punto Ciego y Monitor Inteligente de Alerta al Conductor.

No es todo. También están presentes el Frenado Inteligente de Emergencia con Detección de Peatones, Alerta Inteligente de Colisión Frontal Predictivo, Alerta de Tráfico Cruzado, Asistente de Ascenso y Descenso en Pendientes y Monitor Inteligente de Visión Periférica con Detección de Objetos en Movimiento.

La versión que llegará ahora a México contará con siete colores, entre ellos el Mineral Turquesa que se ve en la foto. La versión disponible es la más equipada, la Platinum 4WD, que costará 1 millón 199 mil 900 pesos.