A diferencia del SARS-CoV-2, que se transmite principalmente a través de particulas del virus suspendidas en el aire; el hantavirus tiene un origen zoonótico muy específico. Este virus no necesita de una multitud en un centro comercial para propagarse, sino de un contacto estrecho con la fauna silvestre.

El contagio ocurre cuando los seres humanos inhalan partículas microscópicas de orina, saliva o excrementos de roedores infectados, particularmente del ratón ciervo. Esta es la primera gran diferencia: mientras el COVID-19 es una crisis de proximidad humana, el hantavirus es una crisis de convivencia con el entorno.

Por esta razón, los brotes de hantavirus suelen ser localizados y rurales. No tienen la capacidad de explosión demográfica que vimos en la pandemia pasada, lo que permite a las autoridades de salud contener los casos de forma mucho más quirúrgica y eficiente.

¿Por qué no habrá un nuevo confinamiento masivo?

El hantavirus es, por definición, un virus de "baja transmisibilidad" entre humanos, salvo raras excepciones documentadas en cepas específicas de Sudamérica.

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Mientras que una persona con COVID-19 podía infectar a decenas en un evento cerrado, un paciente con hantavirus difícilmente contagia a su entorno inmediato. La transmisión interhumana es extremadamente inusual, lo que rompe la cadena de contagio masivo necesaria para una pandemia global.

Esto explica por qué, aunque se detecten casos en cruceros o zonas específicas, el riesgo de que el virus "salte" de ciudad en ciudad a la velocidad del rayo, es mínimo. La infraestructura de salud pública actual está diseñada para identificar estos focos antes de que escalen.

Si bien el hantavirus no se propaga rápido, cuando logra infectar a un humano, su agresividad es notable. El cuadro clínico suele evolucionar hacia el Síndrome Pulmonar por Hantavirus (SPH), una afección respiratoria grave que puede ser confundida inicialmente con una gripe común.

Los síntomas iniciales incluyen fiebre, dolores musculares y fatiga, pero a los pocos días evoluciona a una dificultad respiratoria severa. Aquí radica la preocupación de expertos como Mhoni Vidente, quien advierte sobre la peligrosidad de la cepa, aunque la ciencia aclara que su tasa de letalidad es alta precisamente porque no está diseñada para "vivir" en el huésped humano por mucho tiempo.

El COVID-19, por el contrario, perfeccionó el arte de mantenerse leve en muchos para seguir viajando. El hantavirus es un "incendio" rápido que consume al huésped, lo que irónicamente limita su capacidad de dar la vuelta al mundo de forma silenciosa.

Tips rápidos para diferenciar ambos virus:

Transmisión: COVID-19 es por aire (humano a humano); Hantavirus es por desechos de roedores.

Velocidad: El coronavirus es exponencial; el hantavirus es esporádico y focalizado.

Prevención: Contra COVID-19 usamos cubrebocas; contra Hantavirus, ventilamos espacios cerrados y controlamos plagas.

Letalidad: El hantavirus tiene una tasa de mortalidad más alta por caso, pero infecta a muchísimas menos personas.

Tratamiento: No existe una vacuna masiva para el hantavirus como las de Messenger RNA (ARNm) desarrolladas para el coronavirus.

Las autoridades sanitarias advierten que comparar ambos virus sin rigor científico solo alimenta la ansiedad colectiva. El hantavirus ha existido por décadas y siempre se ha manejado como una enfermedad endémica, no pandémica. La clave está en no dejar que el algoritmo dicte nuestra percepción de la salud.

La vigilancia epidemiológica es hoy más robusta que nunca. Los sistemas de monitoreo en puertos y aeropuertos están alertas, pero enfocados en la contención, no en la restricción de libertades. Mantener la calma y fortalecer la higiene en zonas rurales o bodegas es la mejor defensa.

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