En medio de la intensa ola de calor que azota a gran parte de México, conciliar el sueño se ha vuelto un verdadero reto para miles de familias. Ante la falta de un aire acondicionado o un ventilador en casa, el ingenio popular se convierte en la mejor herramienta para combatir las altas temperaturas nocturnas. ¿Qué está haciendo la gente para sobrevivir al clima? La respuesta está en la física básica y en aprovechar los recursos que ya tenemos a la mano en nuestras viviendas.

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¿Qué es el efecto túnel nocturno y cómo funciona exactamente?

El efecto túnel nocturno es una técnica casera y gratuita que aprovecha la ventilación cruzada para expulsar el aire caliente acumulado durante el día. Este fenómeno ocurre cuando se abren estratégicamente puertas y ventanas en extremos opuestos de la casa, permitiendo que una corriente de aire fresco barra el calor estancado. Es una solución inmediata que responde al porqué muchas personas logran refrescar sus espacios sin depender de la tecnología, utilizando únicamente la diferencia de presión y temperatura del ambiente.

Para que este método sea realmente efectivo, debe aplicarse exclusivamente durante la noche o la madrugada. En este momento específico, la temperatura exterior desciende, lo que facilita que el aire frío ingrese al hogar y reduzca drásticamente la sensación térmica en tu habitación. Si intentas hacerlo al mediodía, solo lograrás que el aire hirviendo de la calle invada tu espacio, empeorando la situación y haciendo que el ambiente se sienta mucho más pesado y sofocante.

Tips rápidos: Pasos para aplicar este truco en tu hogar

Implementar este sistema no requiere herramientas, solo identificar los puntos clave de tu vivienda. Sigue esta lista de tips rápidos:

Abre una ventana en la habitación que deseas enfriar. Localiza otra ventana o puerta en el lado opuesto de la casa y ábrela por completo. Asegúrate de que no haya muebles grandes bloqueando el flujo de aire entre ambos puntos. Mantén las luces apagadas para no generar calor adicional.

El secreto para enfriar tu hogar sin un ventilador

Si el calor persiste, existe un cómo adicional que potencia este truco: el uso de una sábana húmeda. Al colocar una tela mojada frente a la ventana por donde entra la corriente, el aire se enfría por evaporación antes de circular por el resto del cuarto. Finalmente, recuerda que mantener tu hogar fresco comienza desde el día; bajar las persianas cuando el sol es más fuerte hará que el efecto túnel nocturno trabaje mucho más rápido. Pon a prueba esta técnica y recupera tu descanso.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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