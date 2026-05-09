Si te preguntas cuándo es el instante ideal para ir al mercado por esta fruta, la respuesta es ahora mismo. Aunque en México gozamos de su disponibilidad todo el año, abril y mayo marcan el pico máximo de frescura gracias a la papaya.

Comprar en esta temporada responde al por qué de su popularidad. Al existir mayor abundancia en las cosechas, los precios de la papaya bajan de manera importante. Así cuidas tus finanzas personales mientras consumes un producto de la más alta calidad.

Además, al elegirla, te conviertes en quien hace la diferencia. Cada compra apoya directamente a las y los productores nacionales que dedican su vida al cultivo en el campo mexicano.

Un tesoro histórico y sus variedades

El qué de esta fruta va más allá de su sabor; tiene un trasfondo histórico. Se cuenta que, al llegar a América, la tripulación de Cristóbal Colón calmó su indigestión tras un opíparo banquete gracias a esta sabrosa fruta tropical.

Hoy en día, el campo mexicano nos regala un abanico de opciones. Entre las variedades más consumidas destacan la famosa Maradol, la Amarilla, la Roja y la Amameyada. Todas comparten un perfil nutricional excepcional.

Razones de salud: mucho más que una buena digestión

Todos asociamos la papaya con el alivio estomacal, pero sus beneficios son más amplios. Su cáscara y pulpa contienen papaína, una enzima clave que facilita la digestión de proteínas y tiene múltiples usos.

Esta fruta es una auténtica bomba de nutrientes esenciales. Consumirla todos los días te aporta una cantidad significativa de Vitaminas A y C, además de fibra, betacarotenos y azúcares naturales que te brindan energía.

Un dato médico fascinante es su alto contenido de antioxidantes. Es una excelente fuente de licopeno, aportando unas 1800 µg por cada 100 gramos, protegiendo tus células del daño diario.

También es rica en zeaxantina, un antioxidante que filtra los rayos de luz perjudiciales. Esto juega un papel protector vital para la salud visual, ayudando a prevenir la degeneración macular asociada a la edad.

Los gigantes de la producción nacional

¿Dónde se cultiva esta maravilla que llega a nuestros desayunos? Según la Dirección General del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (DGSIAP), órgano de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, México es de los grandes exportadores.

Durante el último ciclo, la producción total alcanzó la impresionante cifra de un millón 109 mil 829 toneladas. Este volumen masivo fue cultivado a lo largo de 21 mil hectáreas de territorio nacional, demostrando la fuerza agrícola del país.

Cinco estados se coronan como los verdaderos gigantes de la papaya. Ellos lideran el abasto nacional para que esta fruta nunca falte en las mesas de Jalisco y de todo el país:

* Oaxaca: El rey indiscutible del cultivo, aportando 294 mil 760 toneladas. Colima: Un fuerte competidor en el occidente que suma 211 mil 147 toneladas. Chiapas: Con una robusta producción sureña de 158 mil 444 toneladas. Veracruz: Aportando la riqueza de sus tierras con 124 mil 463 toneladas. Michoacán: Cerrando este prestigioso top 5 con 119 mil 461 toneladas.

Tips rápidos: ¿Cómo elegirla y consumirla como un experto?

Saber cómo sacarle el máximo provecho es fundamental para tu dieta. Aquí te dejamos unos tips rápidos para tu próxima visita al supermercado o tianguis:

Fíjate en el color: Busca piezas con piel que combine tonos amarillos y naranjas vibrantes. Si está muy verde, tardará en madurar; si tiene manchas oscuras muy blandas, podría estar pasada.

Busca piezas con piel que combine tonos amarillos y naranjas vibrantes. Si está muy verde, tardará en madurar; si tiene manchas oscuras muy blandas, podría estar pasada. El tacto es clave: La fruta debe ceder ligeramente a la suave presión de tus dedos, pero sin sentirse aguada o frágil en su estructura.

La fruta debe ceder ligeramente a la suave presión de tus dedos, pero sin sentirse aguada o frágil en su estructura. Aprovecha las semillas: No las tires. Puedes secarlas al sol y molerlas; tienen un sabor ligeramente picante, ideal para sustituir la pimienta negra en aderezos.

No las tires. Puedes secarlas al sol y molerlas; tienen un sabor ligeramente picante, ideal para sustituir la pimienta negra en aderezos. Versatilidad en tu cocina: Córtala en cubos para tu yogur, licúala con avena para un batido saciante, o combínala con limón y chile para un snack refrescante.

Incorporar la papaya en tu dieta diaria es una decisión inteligente. No solo le das a tu cuerpo un regalo lleno de salud preventiva, sino que fortaleces la economía de México.

La próxima vez que camines por los pasillos de tu mercado local, no pases de largo. Llévate una papaya; te aseguramos que tu cuerpo y tu bolsillo te lo van a agradecer profundamente.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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