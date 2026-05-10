las declaraciones de Mhoni Vidente han encendido las alarmas en redes sociales al asegurar que el mundo enfrenta un "experimento social" que culminará en una pandemia sin precedentes entre 2027 y 2028.

Durante una reciente transmisión en su canal oficial de YouTube, la famosa astróloga lanzó una advertencia que rápidamente se volvió tendencia. Según sus visiones, un brote reciente de hantavirus vinculado a un crucero internacional no es una coincidencia, sino un aviso.

La vidente fue enfática al señalar que, aunque la situación actual será contenida, funciona como un recordatorio de la vulnerabilidad humana. "Esto lo van a alcanzar a controlar, pero te está diciendo: 'miren, ahí está'", expresó ante miles de seguidores que seguían la transmisión en vivo.

Para la pitonisa, el escenario actual sirve para medir la capacidad de respuesta de los sistemas de salud y de la sociedad misma. Esta "prueba", según sus palabras, es el preludio de una cepa mucho más agresiva y contagiosa que aparecería en los próximos años.

Teorías de control y el papel de las élites mundiales

Uno de los puntos más polémicos de su intervención fue la mención de grupos de poder detrás de estas crisis sanitarias. Mhoni Vidente sostuvo que existe una planificación por parte de élites mundiales para instaurar lo que ella denomina un "sistema del miedo".

Aseguró que este virus futuro sería utilizado como una herramienta de control para observar la reacción de la población en la era de la hiperconectividad. Sin presentar pruebas documentales, comparó este posible escenario con lo vivido durante la crisis de COVID-19 iniciada en 2020.

La vidente insistió en que el objetivo de estos eventos es el control psicológico a gran escala. Según su visión, el mundo está siendo sometido a una vigilancia constante sobre cómo procesa la información y cómo responde ante las amenazas globales de salud.

La astróloga no dejó pasar la importancia de las plataformas digitales en la actualidad. Para ella, las redes sociales son el vehículo principal para la propagación del pánico colectivo, funcionando como una caja de resonancia para las estrategias de control mundial.

“Están haciendo el experimento social para ver cómo reacciona el mundo ahora con todas las redes sociales, que es el sistema del miedo”, comentó durante su charla. Esta afirmación ha generado un intenso debate entre quienes creen en sus teorías y quienes la acusan de desinformar.

A pesar de lo oscuro del panorama, Mhoni envió un mensaje de tranquilidad a corto plazo. Visualiza que el brote actual no se saldrá de control y que la verdadera emergencia sanitaria tardará al menos tres años más en manifestarse de forma global.

Tips rápidos para mantener el equilibrio según la vidente:

Mantener la calma: No caer en el pánico provocado por noticias alarmistas en plataformas digitales.

Cuidado de la salud: Reforzar el sistema inmunológico y mantener hábitos de higiene básicos de forma constante.

Fortaleza espiritual: Dedicar tiempo a la meditación o la oración para blindar la mente contra el miedo.

Filtrar información: Ser críticos con el contenido que se consume en redes sociales para evitar el control psicológico.

Prevención consciente: Estar informados por fuentes oficiales sin descuidar la intuición personal.

Reacciones y controversia en el entorno digital

Como era de esperarse, las declaraciones de la tarotista no tardaron en viralizarse, provocando una división de opiniones en plataformas como X (antes Twitter) y TikTok. Mientras algunos usuarios muestran una preocupación genuina, otros exigen pruebas científicas que respalden tales afirmaciones.

El concepto de "experimento social" ha resonado con fuerza entre los seguidores de teorías alternativas, quienes ven en las palabras de Mhoni una explicación a la inestabilidad global de los últimos años. Sin embargo, expertos en salud pública suelen desestimar estas predicciones por carecer de base epidemiológica.

Lo cierto es que la figura de Mhoni Vidente sigue siendo un referente de opinión en temas de esoterismo y predicciones en México y Latinoamérica. Sus advertencias sobre el futuro sanitario del planeta se suman a una larga lista de profecías que mantienen a su audiencia en un estado de constante expectativa.

Con información de Mhoni Vidente

BB