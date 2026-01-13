Costco: estos son los descuentos que puedes aprovechar solo hoy 13 de enero

Este martes 13 de enero, Costco lanzó una serie de ofertas especiales por tiempo limitado, disponibles únicamente durante el día de hoy. Los descuentos abarcan desde artículos de tecnología y hogar hasta productos de belleza, moda y bebidas, lo que representa una oportunidad para quienes buscan ahorrar en compras de alto valor.

Entre las promociones más llamativas se encuentra un paquete de vino blanco Kendall Signature Pinot Grigio Friuli (750 ml), que se ofrece en 699 pesos, con un ahorro de 100 pesos. El producto incluye envío y se mantiene como una opción destacada para reuniones o consumo personal.

En el área de moda y accesorios, destacan unos lentes de sol tipo cat eye de la marca Kirkland Signature, disponibles en 559.20 pesos, con un descuento de 139.80 pesos. El producto incluye envío y presenta una alta calificación por parte de los compradores.

Para quienes buscan artículos de cuidado personal, Costco ofrece un Dyson Airwrap Styler, que incluye cepillo y seis accesorios, con un precio de 7 mil 999 pesos y un ahorro de mil pesos. Este dispositivo es uno de los más buscados dentro de la categoría de estilizado de cabello.

En tecnología, uno de los descuentos más relevantes es el del DJI Osmo Pocket 3 Standard Combo, una cámara compacta, disponible por 7 mil 999 pesos, con un descuento de mil pesos, ideal para creadores de contenido y grabaciones en movimiento.

También resalta la oferta del Apple Mac Mini con chip M2 Pro y 512 GB de almacenamiento, que puede adquirirse en 21 mil 999 pesos, lo que representa un ahorro de 6 mil pesos, convirtiéndolo en uno de los descuentos más altos del día en el segmento de computación.

En la categoría de muebles y decoración, Costco puso en promoción un set de bistró con sillones y otomana Peak Season, compuesto por cinco piezas, con un precio de 32 mil 999 pesos y un descuento de 14 mil pesos. El producto incluye envío y está diseñado para áreas exteriores o terrazas.

Todas estas promociones están identificadas como “Solo hoy”, por lo que estarán disponibles únicamente durante este 13 de enero, hasta agotar existencias. Costco recomienda realizar las compras con anticipación, ya que algunos productos cuentan con unidades limitadas y alta demanda.

