Consejos efectivos para combatir la fatiga visual por uso de celular y computadoras

El uso prolongado de celulares y computadoras genera la fatiga visual, una afección que generalmente desaparece o disminuye al interrumpir la actividad; sin embargo, la persistencia de ciertos hábitos puede cronificar la incomodidad y afectar la productividad diaria, según explica la American Academy of Ophthalmology (AAO).

La conocida como fatiga visual digital surge principalmente por la reducción drástica en la frecuencia del parpadeo y el esfuerzo sostenido de los músculos ciliares para enfocar objetos a corta distancia.

Este hecho destaca la importancia de cuidar la higiene visual, sin embargo, también es cierto que estos dispositivos hoy en día son fundamentales para llevar a cabo diversas actividades, como trabajar o estudiar. En este contexto, aquí te damos algunos consejos que puedes implementar en tu rutina.

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¿Qué hacer para evitar la fatiga visual por pantallas?

La prevención de la fatiga visual no requiere de tecnología compleja, sino de una reestructuración de los hábitos frente al monitor. De acuerdo con las guías de salud ocupacional de Stanford Medicine, la configuración del entorno de trabajo es el primer paso para mitigar el esfuerzo ocular.

Los expertos sugieren que el monitor se mantenga a una distancia aproximada de un brazo (entre 50 y 70 centímetros del rostro) y que el borde superior de la pantalla se sitúe a la altura de los ojos o ligeramente por debajo (lo que permite que la mirada se dirija hacia abajo, reduciendo la apertura palpebral y, por ende, la evaporación de la lágrima).

De acuerdo con el consenso oftalmológico internacional, la técnica más efectiva para relajar la acomodación ocular es la implementación de la "Regla 20-20-20".

Este método consiste en que, cada 20 minutos de trabajo, el usuario debe desviar la mirada de la pantalla para enfocar un objeto situado a 6 metros (20 pies) de distancia durante al menos 20 segundos.

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Esta acción permite que los músculos intraoculares se relajen tras periodos prolongados de convergencia cercana. Asimismo, de acuerdo con los protocolos de cuidado preventivo, el parpadeo consciente es fundamental (ya que al observar pantallas parpadeamos hasta un 50% menos de lo habitual, lo que provoca una distribución deficiente de la película lagrimal sobre la córnea).

Ajustes ambientales y criterios para la consulta especializada

La iluminación del entorno juega un papel determinante en el confort visual. De acuerdo con los especialistas de la Mayo Clinic, es imperativo evitar los reflejos directos sobre los cristales de las pantallas, ya que el resplandor obliga al ojo a realizar un esfuerzo extra de enfoque.

Se recomienda ajustar el brillo del dispositivo de modo que sea similar a la intensidad de la luz ambiental indirecta del lugar. En casos donde la resequedad persiste a pesar de los ajustes ambientales, el uso de lágrimas artificiales sin conservadores actúa como un lubricante eficaz para aliviar la irritación constante.

De acuerdo con la American Optometric Association (AOA), el uso de filtros mate o gafas con graduación específica para distancias intermedias puede beneficiar a usuarios con demandas visuales intensas. No obstante, la atribución de estas herramientas debe ser estrictamente médica.

Los expertos subrayan que es necesario acudir a un examen profesional si la fatiga se acompaña de visión borrosa, dolores de cabeza recurrentes o lagrimeo excesivo (síntomas que podrían indicar problemas de refracción no diagnosticados o insuficiencia de convergencia).

La detección temprana y la corrección de la ergonomía digital siguen siendo las estrategias más sólidas para preservar la salud ocular en un mundo hiperconectado.

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MB

