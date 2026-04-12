¡No te saltes el desayuno! El mal hábito que puede aumentar el riesgo de fracturas

Un alto porcentaje de la población adulta en México no desayuna o lo hace muy tarde, según información de la Secretaría de Salud. Este mal hábito podría tener repercusiones negativas en nuestro organismo, no solo en falta de energía durante la jornada, sino también en nuestros huesos .

No desayunar cobra factura al cuerpo

Las personas que deciden omitir el desayuno tienen una mayor probabilidad de presentar obesidad, debido a que se someten a ayunos prolongados y, cuando se recibe la primera comida, el cuerpo responde acumulándola como reserva de energía .

Sin embargo, no solo se trata del peso, sino también del soporte estructural de nuestro cuerpo, los huesos. Según una investigación publicada en el Journal of the Endocrine Society, saltarse o prolongar el desayuno representa un riesgo más alto de fracturas de huesos por osteoporosis.

El investigador principal del mencionado estudio es el Dr. Hiroki Nakajima, de la Universidad Médica de Nara, en Japón, y él afirma que " se encontró que estos hábitos alimentarios malsanos se vinculan con la acumulación de otros factores de riesgo del estilo de vida, como la inactividad física, el tabaquismo y la falta de sueño ".

Los resultados realizados en la investigación dirigida por el Dr. Nakajima mostraron que si una persona se salta el desayuno y además cena tarde, su riesgo de osteoporosis y fractura aumenta un 23 por ciento.

Además, quienes suelen aplazar su primera comida del día tienden a presentar una baja de vitamina D y calcio en su sistema, deficiencias nutricionales que contribuirían al riesgo de padecer osteoporosis.

Tus huesos agradecerán los cambios que hagas en tu alimentación

Otros malos hábitos que, según dicha investigación, aumentan el riesgo de fracturas incluyen:

Consumo excesivo de alcohol

Falta de ejercicio

Mal sueño

Debido a los datos compartidos anteriormente, decir que el desayuno es la comida más importante del día es absolutamente cierto . Según la página oficial de la Secretaría de Salud, un desayuno óptimo debe incluir:

Pan y cereales de preferencia integrales que le brinden al cuerpo fibra y carbohidratos

Lácteos bajos en grasa que aportan proteínas, calcio y vitaminas

Frutas que proporcionan agua, vitaminas, minerales y fibra

Alimentos proteínicos

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FF