Cómo regulan las mascotas su temperatura y qué hacer para evitar un golpe de calor

La temporada de calor llegó con todo a México y el aumento de la temperatura es un factor por el cual los dueños de mascotas como perros y gatos deben tomar precauciones y cuidados especiales para evitar que estas terminen afectando a los animales.

Las altas temperaturas pueden implicar un riesgo para las mascotas, ya que exponerlas a ellas puede provocar graves daños a la salud, como deshidratación y golpes de calor. Sin embargo, debido a que estos animales regulan su temperatura de una forma distinta a los humanos, los cuidados que deben recibir también deben ser diferentes.

Te puede interesar: Beca Rita Cetina para primaria: Qué documentos necesitas para recoger la tarjeta

¿Cómo regulan su temperatura las mascotas?

De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a diferencia de los seres humanos, las mascotas no controlan su temperatura de la misma forma. Mientras las personas sudan para mantener la piel fresca y utilizan ropa ligera en esta época, los perros y gatos cuentan con otros mecanismos para disipar el calor.

Según el director Médico del Hospital Veterinario UNAM-Banfield, Fausto Reyes Delgado, uno de estos mecanismos consiste en sudar a través de los cojinetes de sus patitas. Otra forma es el jadeo de la lengua, que actúa como un radiador, llegando a la sangre para enfriar la temperatura corporal.

Cabe señalar que los animales con pelaje largo utilizan su pelo para atrapar el aire en sus diferentes capas, que funcionan como aislante térmico y contribuyen al control de su temperatura. Por este motivo, no se recomienda rapar a este tipo de mascotas.

En ese sentido, saber cómo cuidar la salud de tus mascotas en temporada de calor es fundamental para garantizar su bienestar; por ello, a continuación te daremos algunos consejos.

¿Qué hacer para cuidar la salud de perros y gatos en temporada de calor?

Aquí te compartimos algunas recomendaciones indispensables para cuidar a tus mascotas en el calor y evitar complicaciones.

1. Mantén a tu mascota siempre hidratada: Uno de los principales riesgos durante la temporada de calor es la deshidratación. Las mascotas necesitan acceso constante a agua limpia y fresca, especialmente durante los días más calurosos.

Recuerda cambiar el agua varias veces al día y colocarla en un lugar fresco donde no llegue luz directa del sol.

2. Evita la exposición al sol en horas críticas: Otro punto clave para proteger a tus mascotas del calor es evitar los paseos entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, ya que es el período de mayor radiación solar en la Tierra y las temperaturas pueden incrementarse severamente.

3. No le pongas ropa a tu mascota: Evitar vestir a las mascotas con suéteres, chalecos y otros accesorios en esta temporada. Ni los perros ni los gatos necesitan usar prendas que les proporcionen abrigo.

4. No encerrar a las mascotas en el automóvil: Con una temperatura ambiente de 27 grados, el interior de un auto puede alcanzar los 60 grados en solo 15 minutos.

5. No dejar a las mascotas en la azotea: Aunque algunas familias aún mantienen a sus mascotas en la azotea, es fundamental proporcionarles un techo para protegerse del sol y asegurar que siempre tengan agua fresca a su disposición.

¿Cuáles son los síntomas de un golpe de calor en mascotas?

El golpe de calor en mascotas es una condición grave que puede poner en riesgo su vida. Por ello, es importante reconocer los síntomas a tiempo:

Jadeo excesivo Letargo o debilidad Encías enrojecidas Vómito o desorientación

Si detectas alguno de estos signos, debes actuar de inmediato y llevar a tu mascota a un lugar fresco, ofrecerle agua y consultar a un veterinario lo antes posible.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB