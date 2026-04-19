Cómo regulan las mascotas su temperatura y qué hacer para evitar un golpe de calor

La temporada de calor llegó con todo a México y el aumento de la temperatura es un factor por el cual los dueños de mascotas como perros y gatos deben tomar precauciones y cuidados especiales para evitar que estas terminen afectando a los animales.Las altas temperaturas pueden implicar un riesgo para las mascotas, ya que exponerlas a ellas puede provocar graves daños a la salud, como deshidratación y golpes de calor. Sin embargo, debido a que estos animales regulan su temperatura de una forma distinta a los humanos, los cuidados que deben recibir también deben ser diferentes.De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a diferencia de los seres humanos, las mascotas no controlan su temperatura de la misma forma. Mientras las personas sudan para mantener la piel fresca y utilizan ropa ligera en esta época, los perros y gatos cuentan con otros mecanismos para disipar el calor.Según el director Médico del Hospital Veterinario UNAM-Banfield, Fausto Reyes Delgado, uno de estos mecanismos consiste en sudar a través de los cojinetes de sus patitas. Otra forma es el jadeo de la lengua, que actúa como un radiador, llegando a la sangre para enfriar la temperatura corporal.Cabe señalar que los animales con pelaje largo utilizan su pelo para atrapar el aire en sus diferentes capas, que funcionan como aislante térmico y contribuyen al control de su temperatura. Por este motivo, no se recomienda rapar a este tipo de mascotas.En ese sentido, saber cómo cuidar la salud de tus mascotas en temporada de calor es fundamental para garantizar su bienestar; por ello, a continuación te daremos algunos consejos.Aquí te compartimos algunas recomendaciones indispensables para cuidar a tus mascotas en el calor y evitar complicaciones.1. Mantén a tu mascota siempre hidratada: Uno de los principales riesgos durante la temporada de calor es la deshidratación. Las mascotas necesitan acceso constante a agua limpia y fresca, especialmente durante los días más calurosos.Recuerda cambiar el agua varias veces al día y colocarla en un lugar fresco donde no llegue luz directa del sol.2. Evita la exposición al sol en horas críticas: Otro punto clave para proteger a tus mascotas del calor es evitar los paseos entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, ya que es el período de mayor radiación solar en la Tierra y las temperaturas pueden incrementarse severamente.3. No le pongas ropa a tu mascota: Evitar vestir a las mascotas con suéteres, chalecos y otros accesorios en esta temporada. Ni los perros ni los gatos necesitan usar prendas que les proporcionen abrigo.4. No encerrar a las mascotas en el automóvil: Con una temperatura ambiente de 27 grados, el interior de un auto puede alcanzar los 60 grados en solo 15 minutos.5. No dejar a las mascotas en la azotea: Aunque algunas familias aún mantienen a sus mascotas en la azotea, es fundamental proporcionarles un techo para protegerse del sol y asegurar que siempre tengan agua fresca a su disposición.El golpe de calor en mascotas es una condición grave que puede poner en riesgo su vida. Por ello, es importante reconocer los síntomas a tiempo:Si detectas alguno de estos signos, debes actuar de inmediato y llevar a tu mascota a un lugar fresco, ofrecerle agua y consultar a un veterinario lo antes posible.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *MB