El Viejo Gacho: Mariscos con twist

Para salir de las recetas tradicionales y probar nuevos sabores y conceptos se necesita estar alerta y en búsqueda de nuevas y deliciosas opciones; así es como encontré El Viejo Gacho, un pequeño lugar en un recóndito espacio en una segunda planta en el centro de Zapopan (te recomiendo guiarte por el número en la calle, porque para ingresar hay que subir unas escaleras y el letrero es diminuto).

Ahí, el chef César Iván González, quien alguna vez estuvo al frente de la cocina del Tequila Clase Azul durante cuatro años en Los Cabos, BCS, hace de las suyas.

Es un lugar sin pretensiones, a donde vas a pasarla bien y a comer mejor. Abrió al público sus puertas en mayo de 2025 y ya se ha establecido como un favorito de la zona centro de este municipio.

En compañía del buen Héctor, amigo de grandes batallas culinarias y que me acompaña a muchos lugares de los que les he escrito, y algunos que otros que no ha valido la pena escribir, fuimos el viernes pasado a probar, y aquí te detallo la experiencia.

Iniciamos con una tostada clásica de atún ($175), marcada como favorita del lugar. En una tostada pasan unas líneas de un alioli de chipotle —ellos lo llaman lacto de chipotle— y montan un puñito de cebolla caramelizada, láminas de aguacate y cardamomo, junto con algunas rodajas de jalapeño en crudo que le da un toque muy singular y muy propio a la preparación. Y coronan con un atún que, de entrada, se veía muy fresco y de muy buen color, y terminan con una ramita de cilantro. Una combinación de sabores únicos: el cardamomo le da mucha personalidad, y solo faltó castigarla con unas buenas gotas de su salsa macha que presentan en mesa. Excelente inicio.

Seguimos con un buen taco, como ellos lo llaman: “el puro amor en tortilla”, capeado ($90). Es espectacular: en tortilla de maíz azul, a la que untan un muy buen puré robuchón —que es este que se hace con papa, leche y mantequilla fría y se tamiza, dejando una textura suave y sedosa—, para luego montar un buen trozo de pescado madurado, que ellos mismos maduran en sitio por al menos tres días, dejando un sabor más profundo y limpio a la proteína. Lo capean a la perfección, creando un interior con mucha humedad y un exterior crujiente. Acaban la confección con chucrut, que es esta ensaladita de col, y unas láminas de ajo doraditas. Buenazo, buenazo.

Por último, compartimos un pescado zarandeado ($300), muy al estilo del chef César Iván. Es medio pescado, es decir, todo un lado a lo largo; de igual manera lo maduran unos días, al menos tres, y lo marinan en un adobo a base de chile mirasol, y acaban en el grill, dejando unos dorados muy característicos de este platillo. Terminan con una espolvoreada de cebolla bien frita y chips de ajo. Su carne, jugosa, deja un agradable sabor al adobo y un toque cítrico. Acompañan con frijoles y tortillas para que te armes tus buenos tacos. Larga vida El Viejo Gacho.

¡Sé feliz!

TOMA NOTA

El Viejo Gacho

Comida: 4.5

Lugar: 4

Servicio: 4.5

D: Calle Emiliano Zapata 197, Zapopan, Jal.

H: Miércoles a domingo de 12:00 pm a 7:00 pm.

@elviejogachogdl

T: 3346927104.