¡Día del Padre! Julio Regalado de Soriana ofrece 3x2 en estos licores, vinos y más

La celebración anual dedicada a los padres de familia se aproxima, y las cadenas de autoservicio preparan sus mejores estrategias comerciales. En este contexto, la temporada de descuentos conocida como Julio Regalado en Soriana ha lanzado una oferta de 3x2 en vinos y licores, una opción atractiva para quienes buscan el obsequio ideal para el Día del Padre.

Cada tercer domingo de junio, las familias mexicanas se reúnen para homenajear a los padres. Durante esta época, la búsqueda de regalos experimenta un incremento notable, con una orientación frecuente hacia artículos de cuidado personal, tecnología y bebidas de celebración para compartir en la mesa.

Las tiendas de autoservicio aprovechan esta temporalidad para activar campañas que incentiven el consumo. La iniciativa de descuentos de esta cadena de supermercados se ha posicionado como una de las más esperadas del año, con rebajas en múltiples departamentos antes de la llegada oficial del verano.

Te puede interesar: Julio Regalado de Soriana confirma estas ofertas 4x2 en estos productos con esta fecha límite

¿Cómo funciona la promoción de 3x2 en Julio Regalado?

Para esta edición, la empresa ha estructurado una dinámica que permite a los clientes adquirir tres botellas y pagar únicamente dos. El sistema de cobro descuenta automáticamente el artículo de igual o menor precio al pasar por la caja registradora.

El catálogo de productos participantes abarca una extensa variedad de destilados y fermentados. Los consumidores pueden elegir entre diferentes etiquetas de tequila, whisky, ron, vodka, ginebra y una amplia selección de vinos de mesa nacionales e importados para satisfacer diversos paladares.

Sin embargo, es necesario considerar que la promoción contempla ciertas restricciones establecidas por la tienda. Algunas marcas como Casa Madero, Don Leo, Juguette, Moet, La Cetto, Vega Sicilia, Don Julio 1942 y Macan se encuentran excluidas de la dinámica, por lo que se sugiere revisar las etiquetas en los anaqueles o consultar al personal del departamento antes de pagar.

¿Cuándo termina la promoción 3x2 en vinos y licores?

La disponibilidad de esta oferta está programada para cubrir el fin de semana de la festividad. El 3x2 en vinos y licores en las tiendas de Soriana se encuentra vigente desde ayer 15 de junio y permanecerá activo hasta el próximo domingo 21 de junio.

Para facilitar el acceso a los descuentos, la cadena ha habilitado la promoción tanto en sus sucursales físicas a nivel nacional como en su plataforma de comercio electrónico. Las compras en línea ofrecen la ventaja de recibir los productos directamente en el domicilio de forma gratuita cuando el monto total de la compra supere los 299 pesos.

En cuanto a los métodos de pago, la tienda acepta tarjetas de crédito, débito y efectivo, además de otorgar beneficios adicionales a los usuarios de su programa de lealtad. En esta temporada de descuentos, Soriana acepta tarjetas de crédito Visa o Mastercard, American Express, Tarjeta Recompensas Soriana o PayPal.

Todas las tiendas Soriana Híper, Soriana Súper, Soriana Mercado, Soriana Express, MEGA Soriana y el sitio web oficial de la cadena de supermercados participan en la campaña de Julio Regalado.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

***Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp ***

MB