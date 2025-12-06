Stellantis reveló los vehículos que llegarán a nuestra región durante 2026, desde las nuevas opciones electrificadas de Leapmotor, una edición especial de FIAT, deportividad en forma de crossover de Alfa Romeo y la versatilidad todoterreno de Jeep.

Daniel Alejandro González, CEO de Stellantis México, comentó diversos logros del grupo, como Dodge en el primer lugar de satisfacción de ventas por parte de JD. Power México y adquisición del 49.9% de STM Financial de Banco Inbursa por parte de Stellantis.

Daniel resaltó el reciente lanzamiento de Peugeot 3008 y 5008 de nueva generación en México, RAM 1200 modelo 2026 y arranque de la producción de RAM 1500 en Saltillo.

Entre otras cifras destacables, RAM logró su mejor año de ventas en su historia en México en 2025, igualmente con RAM 700 y RAM 1200 con más de nueve mil ventas totales. Otros productos como Peugeot Rifter y Expert, 2025 ha sido un año destacable en unidades comercializadas.

En 2026, Stellantis tiene planes fuertes para México, pues se confirmó la llegada de 13 modelos nuevos, con 11 de ellos integrando algún tipo de electrificación.

Leapmotor es la compañía de China que es parte del grupo y en 2026 llegará con una propuesta completamente electrificada a México. C10 es el producto insignia, un SUV mediano con tecnología de rango extendido, superando los mil 100 kilómetros de autonomía.

Otro producto que llegará de Leapmotor es B10, un SUV eléctrico compacto, que igual es de rango extendido. En México se espera también C16, que es de tres filas de asientos.

Por otra parte, se mostró el FIAT Pulse Abarth en su edición de “Stranger Things”, que incluye elementos especiales al exterior e interior. Sólo habrá 111 unidades, ya está en fase de reserva con un costo de 10 mil pesos para apartarlo. Su precio de lista es de 511 mil pesos.

También se confirmó la llegada de Alfa Romeo Junior a México en 2026, un SUV de enfoque deportivo y exclusivo. Llegará en versiones Ti y Performance, integrando un motor 1.2 turbo con 145 caballos de fuerza y tecnología microhíbrida.

Jeep Cherokee 2026 llegará a México el siguiente año, SUV compacto todoterreno también hecho en nuestra región, en la planta de Toluca. Estará disponible el tercer trimestre de 2026 y contará con un motor híbrido con un cuatro cilindros turbo de 1.6 litros con 210 caballos de fuerza.

Miguel Castro/Ciudad de México

