Adiós Kicks Play. Bienvenida Nissan Kait. Hay un nuevo producto en la gama de SUVs de Nissan que llegará a México el próximo año, probablemente en el segundo semestre y pese a que será fabricada en Brasil, su herencia mexicana es clara.

Sí, hay un nuevo diseño, más seguridad y -pensamos- equipo distinto, pero muchos elementos de Nissan Kait -un agradable SUV de 4.30 metros de largo total, 2.62 metros de distancia entre ejes, 1.76 metros de ancho y 432 litros en la cajuela- son tomados de la actual Kicks Play hecha en México. La plataforma, el motor de 1.6 litros con 118 HP, la tracción delantera y la caja CVT son las mismas. Todas estas partes serán ahora fabricadas en la planta de Nissan en Resende, a cerca de 2.5 horas de la ciudad de Río de Janeiro, una fábrica que se inauguró en 2014. Sin embargo, 54% de esas partes que componen a Kait aún son importadas, y la mayoría de ellas llega precisamente de México.

El interior de Nissan Kait combina sobriedad y buen gusto, dominado por una pantalla de 8 pulgadas. ESPECIAL

Modernización

El diseño de Kait, sin ser propositivo, es moderno y agradable. Los faros de leds son delgados como es la tendencia actual.

La parrilla es negra y se concentra en la línea más baja del frontal del vehículo, que cuenta también con tres líneas de leds horizontales que serán su firma diurna. De lado se mantiene el estilo cupé de Kicks y las calaveras están unidas, con un muy orgulloso logotipo de Nissan al centro y el nombre Kait, también amplio, ocupando la parte central de la tapa de la cajuela.

El interior es simple, pero de buen gusto, dominado por la pantalla central de 8 pulgadas. El volante tiene funciones, habrá versión con asientos de piel sintética y de tela y aún sin confirmarse el equipo definitivo para México, sabemos que tendrá ADAS como frenado automático de emergencia, alerta de tráfico cruzado y otros. Los rines serán de 16 o 17 pulgadas y los precios, que obviamente serán definidos poco antes de su arribo a nuestro país, podemos deducir que al igual que pasó en Brasil serán muy similares al del vehículo que sustituye, lo que significaría algo alrededor de 380 mil a 420 mil pesos.

Sin haberla conducido, no es necesaria mucha imaginación para pensar que será igual o al menos muy similar a Kicks Play, pero más moderna, bonita y equipada, hecha en una fábrica con elevado nivel de automatización - por ejemplo, 164 robots solo en el área de soldaduras- y muchas partes de proveedores mexicanos, que han garantizado su fiabilidad a lo largo de la historia no solo del producto, sino de la marca Nissan. Su éxito, parece garantizado.

Sergio Oliveira/Resende, Brasil