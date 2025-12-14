¿Cómo hacer un "vision board" para alcanzar tus metas en el 2026?

Con diciembre en marcha, en redes sociales, principalmente en TikTok, de nuevo han comenzado a circular videos sobre el denominado "vision board", una práctica creativa para proyectar metas a futuro, con la que se pretende recibir el 2026 con la mejor actitud.

Aquí te explicamos en qué consiste esta tendencia y por qué es ideal hacerla para alcanzar el éxito el próximo año.

¿Qué es un "vision board"?

El "vision board" es una herramienta visual compuesta por imágenes, frases y otros elementos organizados a modo de collage o tablero.

Estos elementos deben ser representativos de los sueños que su creador tiene a futuro, de este modo, el concepto de "vision board" pretende plasmar de manera gráfica metas a corto y largo plazo.

De acuerdo con los usuarios que lo han elaborado en años previos, tener presente un recordatorio visual de sus objetivos les ha facilitado mantenerse enfocados para lograrlos. Asimismo, señalan que el tablero es una forma de manifestar.

¿Cómo hacer un “vision board” para manifestar?

Para poder crear tu propio “vision board” es necesario realizar una serie de pasos para su óptima planificación:

1. Define tus metas o sueños

Para establecer qué es lo que deseas lograr, se recomienda dividir los propósitos del año en distintas categorías, por ejemplo, el ámbito personal, laboral, económico, relaciones, familiar, salud, entre otros.

Escribe una lista de cada sección con los propósitos específicos para ese apartado; se recomienda que sean realistas y concisos.

2. Recopila imágenes

Cuando ya tengas la lista de tus objetivos es momento de buscar imágenes que representen la realización de esas metas. Selecciona las fotos con las que te sientes conectado, teniendo en cuenta que estos elementos te servirán de "inspiración".

3. Organiza

Cuando ya tengas las imágenes impresas, es momento de distribuirlas sobre el tablero, cartón o cartulina donde formarás el producto final. Puedes agruparlas por categorías y poner las más importantes en el centro. Cuando estés conforme, pégalas a la superficie.

Si deseas hacer el "vision board" de forma digital, puedes usar una plantilla de internet.

4. Decora

Cuando tengas listo el "vision board" puedes sumar elementos decorativos y palabras o afirmaciones que te motiven.

5. Visualiza

Una vez terminado, coloca el producto en un lugar visible, puede ser en tu casa o en tu área de trabajo. Cada día comparte tu energía con tu "vision board" y toma acciones para conseguir lo que quieres.

