Cuidar la higiene de nuestras mascotas es fundamental para mantenerlos con buena salud y además para evitar malos olores que puedan perjudicar los ambientes del hogar o llegar a molestarnos.

Los perros son unas de las mascotas en las que más cuidados se deben de tener al respecto, ya que sus actividades de diversión pueden ensuciarlos frecuentemente.

Bañarlos no sería una de las tareas más difíciles a la hora de cuidar la higiene de nuestras mascotas, pero qué sucede cuando nuestro perro está mojado y ese olor, muy característico, queda impregnado en alguno de los ambientes de nuestro hogar o en nuestra ropa. Al respecto es que te contaremos sobre una excelente alternativa para que puedas hacerle frente a este problema.

Remedio casero contra el olor a perro mojado

La presencia de olor a perro mojado obedece a la capa de grasa que las mascotas tienen en su lomo, debajo de su pelaje . Esta es muy importante para protegerlos de algunas enfermedades y ayudar a que se mantenga hidratado.

Sin embargo, cuando se mojan y no son secados de inmediato, pueden aparecer bacterias que generan ese olor característico que tiene gran facilidad para impregnarse en nuestra casa.

Lo bueno ante estas situaciones es que existe un remedio casero que te ayudará a eliminar el olor a perro mojado de tu hogar y de tu ropa. Solo necesitas de dos ingredientes que seguramente tienes en tu alacena: bicarbonato y vinagre.

Si el olor a perro mojado se impregnó en algún sector de tu casa lo puedes eliminar mezclando un tercio de agua oxigenada al 3% y una taza de bicarbonato. Esa mezcla debe rociarse o verterse en el lugar afectado y, con un cepillo, se debe frotar la superficie. Durante 20 minutos se debe dejar actuar al producto y luego retirarlo con un paño húmedo. Finalmente, solo restará ventilar el ambiente para que termine de secarse correctamente.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV