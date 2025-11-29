¿Cómo cuidar correctamente tu flor de Nochebuena?

La Navidad está a la vuelta de la esquina, y con ello, en México y en distintas partes del mundo, miles de personas comienzan a preparar sus hogares y espacios para recibir el espíritu de paz y armonía que caracteriza esta temporada.Entre las tradiciones más arraigadas de estas fechas destaca la decoración con la emblemática planta ornamental de hojas rojas conocida como Nochebuena.Esta flor, orgullosamente originaria de México, se produce en regiones como San Gregorio Atlapulco, San Luis Tlaxialtemalco y la alcaldía Xochimilco, en la Ciudad de México, donde su cultivo inicia desde el mes de abril.Por medio de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA), a través de la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (DGCORENADR), el pasado 19 de noviembre anunció el inicio de temporada de nochebuenas 2025, promoviendo su conservación y reconociendo a los 2016 productores por el programa Altépetl.El nombre de esta flor en náhuatl es cuetlaxóchitl, por lo que es un símbolo cultural desde la época prehispánica, representando pureza y la nueva vida otorgada a los guerreros caídos por la batalla.De acuerdo con el Gobierno de México, indica cuales son los cuidados que se necesita para mantener durante todo el año la plata y que florezca de nuevo en esta época.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *XP