¿Cómo cuidar correctamente tu flor de Nochebuena?

La Navidad está a la vuelta de la esquina, y con ello, en México y en distintas partes del mundo, miles de personas comienzan a preparar sus hogares y espacios para recibir el espíritu de paz y armonía que caracteriza esta temporada.

Entre las tradiciones más arraigadas de estas fechas destaca la decoración con la emblemática planta ornamental de hojas rojas conocida como Nochebuena.

Esta flor, orgullosamente originaria de México, se produce en regiones como San Gregorio Atlapulco, San Luis Tlaxialtemalco y la alcaldía Xochimilco, en la Ciudad de México, donde su cultivo inicia desde el mes de abril.

¿Cuándo comienza la temporada de nochebuenas?

Por medio de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA), a través de la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (DGCORENADR), el pasado 19 de noviembre anunció el inicio de temporada de nochebuenas 2025, promoviendo su conservación y reconociendo a los 2016 productores por el programa Altépetl.

En regiones como Xochimilco y San Gregorio Atlapulco se cultivan miles de Nochebuenas que embellecen hogares en todo el país. SUN/ARCHIVO

El nombre de esta flor en náhuatl es cuetlaxóchitl, por lo que es un símbolo cultural desde la época prehispánica , representando pureza y la nueva vida otorgada a los guerreros caídos por la batalla.

¿Cuáles son los cuidados que necesita la nochebuena?

De acuerdo con el Gobierno de México, indica cuales son los cuidados que se necesita para mantener durante todo el año la plata y que florezca de nuevo en esta época.

Regarla cada tres días, humedecer la tierra sin llenar la maceta. O ponerlo en un plato hondo con agua y absorberá el líquido, cambiándolo además cada tres días.

No requiere exposición al sol, pero sí necesita un espacio iluminado, como colocarlo cerca de una ventana.

En cuanto la planta empiece a marchitarse o alcance los 40 centímetros, es importante trasplantarla para darle una segunda oportunidad de vida. También será necesario cortar dos tercios de sus tallos y podar las partes muertas de la planta.

En cuanto notes que necesita tierra, añade un poco más y continúa con sus cuidados.

A partir de octubre es importante mantener la planta a la sombra durante al menos 10 horas al día para que sus hojas verdes cambien a rojas en dos meses.

XP