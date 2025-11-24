El frío se intensifica cada vez más, debido a la llegada de nuevos frentes fríos y la cercanía del invierno. En la temporada invernal no solo es importante cuidar nuestro organismo —por ejemplo, de las enfermedades de temporada—, sino también proteger nuestra piel, ya que está expuesta a las bajas temperaturas, las cuales afectan especialmente las mejillas, los labios, el cuello y el escote. Por esta razón, te compartimos una serie de consejos fáciles que puedes aplicar para el cuidado de la piel.

El frío se intensifica cada vez más, debido a la llegada de nuevos frentes fríos y la cercanía del invierno. UNSPLASH / B. KIM

¿Cómo cuidar la piel en el invierno?

Hidratarla a diario y varias veces al día

Estos consejos son esenciales para aquellas personas que padecen algún tipo de dermatosis (dermatitis atópica, psoriasis, entre otras). Una solución es aplicar un emoliente adecuado, —de preferencia a base de lanolina, urea, entre otros— lo cual ayudará a mantener una piel sana durante el invierno.

Una solución es aplicar un emoliente adecuado, lo cual ayudará a mantener una piel sana durante el invierno. UNSPLASH / E. CANNABIS EXTRACTS

Evitar lavar excesivamente las manos

Las dermatitis de desgaste que afectan al dorso de las manos son uno de los principales motivos de consulta en esta época del año, especialmente en personas que por su trabajo deben lavarse las manos de manera frecuente. Para evitarlo te sugerimos usar guantes y cremas con efecto barrera.

Escoge productos no agresivos para el lavado de cara y cuerpo. Te recomendamos elegir productos suaves y probados dermatológicamente.

Haz duchas con agua tibia, evita ducharte con agua muy caliente o fría. También es recomendable no ducharse más de una vez al día ya que esto aumentaría la deshidratación de la piel.

Para cuidar tu piel en temporada de frío haz duchas con agua tibia, evita ducharte con agua muy caliente o fría. UNSPLASH / H. KAIZER

Hidratación constante en labios

Es importante que mantengas tus labios hidratados durante todo el día, asimismo protegerlos de la luz ultravioleta. Los labios son los más vulnerables durante el invierno, más aún si se tiene alguna alteración de base (queilitis atópica, actínica…).

Es importante que mantengas tus labios hidratados durante todo el día para cuidarlos del frío. UNSPLASH / M. DI ROCCO

Usar guantes y prendas especiales para el frío

Esto aplica para todas las personas con cualquier tipo de piel; sin embargo aquellas que son más sensibles al frío deben de tener más cuidado, especialmente quienes padecen perniosis (sabañones) o fenómenos de Raynaud (dedos de las manos fríos y que tornan en color blanco, azulado y rojo).

Es importante usar guantes y prendas especiales para el frío en el invierno. UNSPLASH / J. OWENS

Cuida la alimentación

El invierno es una temporada del año en la que se debe de tener más cuidado con la alimentación. Los alimentos que se recomiendan consumir son aquellos que son ricos en vitamina C y antioxidantes. Asimismo, no olvides mantenerte hidratado durante el día; se recomienda entre 1.5-2 litros de agua al día.

Si tienes más dudas sobre el cuidado de tu piel en temporada de frío te recomendamos consultar con un dermatólogo, ya que puede indicarte paso a paso lo que debes de hacer para proteger tu cutis durante la temporada invernal. Asimismo, puede revisar tu piel y recomendarte las mejores opciones de acuerdo a tu tipo de piel, tus necesidades específicas y cualquier condición dermatológica que presentes.

