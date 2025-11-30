¿Cuánto refresco consumen los mexicanos por año?

El Poder del Consumidor presentó una denuncia ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para solicitar medidas precautorias que suspendan y cancelen las Caravanas Navideñas Coca-Cola en todo el país, al asegurar que estos desfiles violan el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad por incluir imágenes y elementos dirigidos a menores para promover productos con sellos de advertencia.

La organización subrayó que la publicidad de bebidas azucaradas en México es agresiva y contribuye a patrones alimentarios no saludables.

Reportó que en el México se consumen en promedio 163 litros de refresco por persona al año, uno de los niveles más altos del mundo. Añadió que estudios científicos atribuyen a estos productos 40 mil muertes anuales y estiman que uno de cada tres nuevos casos de diabetes está relacionado con bebidas azucaradas.

Liliana Bahena, representante de la ONG, advirtió que más del 90% de niñas y niños consumen refrescos habitualmente.

"Una lata diaria incrementa 60% el riesgo de desarrollar obesidad y dos porciones elevan en 26% la probabilidad de diabetes. En menores de 12 años, el consumo de refrescos de cola se asocia con caries, huesos débiles, afectaciones cognitivas, depresión y otros trastornos conductuales", dijo.

Así, el Poder del Consumidor sostuvo que la Cofepris no puede permitir la realización de las Caravanas Navideñas Coca-Cola ya que, de hacerlo, avalaría actos publicitarios sin permiso y en abierta violación al Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad.

