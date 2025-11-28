Como es bien sabido una vez entrando el inverno en México (como en mucho otros países), el frío puede convertirse en uno de los enemigos más fuertes respecto a la comodidad y la salud de los humanos, no obstante, esta vulnerabilidad no solo nos conciernos a nosotros, también afecta a nuestros compañeros mascotas que tenemos en el hogar, siendo los más comúnes perros y gatos.

Para quienes desean estar antentos a la salud de sus mascotas respecto al frío y qué es lo que pueden experimentar, es importante identificar algunas señales que podrían indicarnos qué hacer respecto a sus cuidados y su salud integral en esta estación invernal.

¿Qué problemas físicos puede generar el frío en mascotas y çomo identificarlos?

Aunque la época invernal trae consigo fechas de gran festejo y celebración como la Navidad, Año Nuevo y más, es importante no dejar de lado la importancia que tiene la salud con el frío, el cual también afecta a perros y gatos dos de lass mascotas más comunes en los hogares mexicanos.

Por lo cual algunos de ellos presentan diferentes molestias físicas, logrando con ello cambios en su comportamiento, comodidad o estado de animo , por lo cual identificar qué les ocurre es de gran importancia para su seguridad y calidad de vida, destacando algunas consecuencias por el frío como:

Dolor en artículaciones y poca flexibilidad al movimiento (particularmente en mascotas de mayor edad).

Problemas para tener un correcto descanso tanto al acostarse como al intentar levantarse.

Problemas dermatológicos como descamaciones, piel seca en en algunos casos cambios de bruscos de tempetaruta coporal.

Molestia generalizaca al intentar realizar alguna actividad física como el juego o una caminata.

Descontento al querer evitar espacios que considere demasiado frios o calientes.



Además de la importancia de identificar estos cambios o actitudes en perros y gatos, es relevante conocer los diferentes riesgos patológicos que las mascotas puede desarrollar como consecuencia del frío, destacando algunos como:

Extremedides congelas, pudiendo ser cola, orejas y patas.

Temblores demasiado enérgicos como consecuencia de una posible hiportemia.

Intensificación de patologias ya existentes como artitris.

Problemas respiratorios y regulación del mismo sistema, en particular con especies de pelo demasiado corto o de contextura física pequeña.

