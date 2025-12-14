Domingo, 14 de Diciembre 2025

¡Cuidado! Este es el tiempo de caducidad de la carne en el congelador

La congelación es una herramienta eficaz para extender la vida de la carne, pero su duración depende del tipo de alimento y del cuidado en su almacenamiento

Consultar esta guía permite aprovechar mejor el congelador, evitar desperdicios y mantener la seguridad alimentaria en casa. CANVA

Congelar alimentos es uno de los métodos más seguros para conservarlos por largos periodos sin perder su calidad. En el caso de la carne, el congelador detiene el crecimiento de bacterias y prolonga su vida útil por semanas o incluso meses. Sin embargo, cada tipo de carne tiene un tiempo de conservación distinto antes de que comience a perder sabor, textura y propiedades.

A continuación, se presenta una guía práctica para saber cuánto tiempo puede permanecer la carne en congelación sin comprometer su calidad.

Carne roja (res, cerdo, cordero)

La carne roja es una de las que mejor toleran el congelamiento.

  • Cortes crudos (bistecs, filetes, chuletas): De 6 a 12 meses en el congelador.
  • Carne molida: Aproximadamente 3 a 4 meses, ya que su mayor manipulación y superficie expuesta acelera la pérdida de calidad.
CANVA 
Asados o piezas grandes

  • De 8 a 12 meses sin cambios importantes en textura.

Pollo y pavo

Las aves pueden conservarse durante bastante tiempo, especialmente si se congelan enteras.

  • Aves enteras: Hasta 12 meses.
  • Piezas (pechugas, piernas, muslos, alas): Entre 9 y 12 meses.
  • Carne molida de pollo o pavo: De 3 a 4 meses.

Carne de pescado y mariscos

En comparación con la carne roja, el pescado tiene una vida útil más corta en el congelador debido a su mayor contenido de agua y delicadeza en la textura.

  • Pescado magro (tilapia, bacalao, merluza): 6 a 8 meses.
  • Pescado graso (salmón, atún, trucha): 2 a 3 meses, pues sus aceites se oxidan más rápido.
  • Mariscos (camarón, pulpo, mejillones): 3 a 6 meses según el tipo.

Carne cocida

La carne que ya ha sido preparada también puede congelarse, pero su conservación es más corta.

  • Carne cocida (res, pollo, cerdo): 2 a 3 meses.
  • Guisos, salsas con carne o preparaciones completas: 2 a 3 meses, ya que los ingredientes adicionales pueden alterar la textura al descongelar.
 CANVA
Factores que influyen en la duración

La vida útil de la carne congelada no depende solo del tiempo, sino también de:

  1. Empaque: Un buen sellado evita el “quemado por congelación”, que deteriora la textura. Lo ideal es envolver en plástico, después en papel aluminio o colocar en bolsas especiales para congelador.
  2. Temperatura: Para conservar calidad óptima, el congelador debe mantenerse a –18 °C o menos.
  3. Frescura al congelar: Mientras más fresca esté la carne al entrar al congelador, mejor conservará su sabor y textura.

¿Cuándo ya no es recomendable consumirla?

Aunque la carne congelada puede mantenerse segura por mucho tiempo, su calidad disminuye pasada la vida útil recomendada. Señales de deterioro incluyen:

  1. Cambios fuertes en color o textura
  2. Olor desagradable al descongelar
  3. Presencia de quemaduras de hielo muy profundas

Si se detecta cualquiera de estos signos, es mejor no consumirla.

