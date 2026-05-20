Mientras algunas personas usan ventilador incluso en invierno, otras necesitan suéter aunque la temperatura no sea tan baja. La ciencia lleva años estudiando por qué muchas mujeres sienten más frío que los hombres, y la respuesta está relacionada con la biología, las hormonas y la circulación.

La sensación térmica no depende únicamente del clima. Factores como la masa muscular, el metabolismo y la distribución de grasa corporal influyen directamente en cómo cada persona percibe el frío.

Diversos estudios científicos han encontrado diferencias fisiológicas entre hombres y mujeres que explican por qué ellas suelen tener manos frías, necesitar más cobijas o sentirse incómodas en oficinas con aire acondicionado.

La temperatura corporal y las diferencias biológicas

Especialistas en fisiología humana explican que el cuerpo regula constantemente su temperatura para mantener funcionando órganos como el cerebro y el corazón. En el caso de las mujeres, el organismo tiende a conservar más calor en la zona central del cuerpo, reduciendo el flujo sanguíneo hacia manos y pies. Esto provoca que las extremidades se enfríen más rápido.

Además, investigaciones de instituciones como la Harvard Medical School y la Mayo Clinic señalan que las mujeres suelen tener una temperatura periférica más baja que los hombres.

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Menos masa muscular, más sensibilidad al frío

Uno de los factores más importantes es la cantidad de músculo corporal.

El músculo produce calor al consumir energía, por lo que las personas con mayor masa muscular suelen generar más temperatura interna. En promedio, los hombres tienen entre un 30% y 40% más masa muscular que las mujeres.

Esto significa que el cuerpo masculino puede generar calor de forma más eficiente, incluso en ambientes fríos. Por otro lado, aunque las mujeres suelen tener un mayor porcentaje de grasa corporal, esta no produce calor del mismo modo que el músculo. Su función principal es actuar como reserva energética y aislamiento.

Las hormonas también influyen

Las hormonas femeninas juegan un papel importante en la percepción del frío. El estrógeno, por ejemplo, puede afectar la circulación sanguínea y hacer que los vasos sanguíneos se contraigan más fácilmente en temperaturas bajas. Esto provoca que las manos y los pies pierdan calor más rápido.

Además, durante ciertas etapas del ciclo menstrual, la percepción térmica puede cambiar. Algunas mujeres experimentan más sensibilidad al frío antes o durante la menstruación debido a variaciones hormonales.

El aire acondicionado y las oficinas

El tema incluso ha llegado al diseño de oficinas y edificios corporativos.

Durante años, muchos sistemas de aire acondicionado fueron configurados tomando como referencia tasas metabólicas masculinas establecidas décadas atrás. Como resultado, muchas mujeres reportan sentir demasiado frío en espacios laborales.

Un estudio publicado en la revista científica Nature Climate Change señaló que la temperatura ideal para oficinas podría ser más alta de lo que tradicionalmente se establece. Esto explica por qué en muchos lugares de trabajo algunas personas usan chamarra mientras otras consideran que el clima es normal.

¿Es normal sentir mucho frío?

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En la mayoría de los casos, sí. Sin embargo, sentir frío extremo constantemente también puede estar relacionado con problemas médicos.

Especialistas recomiendan prestar atención cuando la sensibilidad al frío aparece junto con síntomas como cansancio excesivo, mareos o cambios en la piel.

Algunas causas médicas relacionadas pueden incluir:

Problemas de circulación

Anemia

Hipotiroidismo

Presión arterial baja

Deficiencia de hierro

En esos casos, lo recomendable es acudir con un profesional de la salud para una evaluación adecuada.

Diferencias que también se reflejan en la piel y la circulación

La circulación sanguínea cumple una función clave en la regulación térmica. Las mujeres suelen tener vasos sanguíneos más pequeños en manos y pies, lo que favorece la pérdida rápida de calor en temperaturas bajas. Esto hace que muchas experimenten dedos fríos incluso cuando otras personas se sienten cómodas.

También influye la velocidad metabólica. El metabolismo masculino suele ser más acelerado debido a la mayor masa muscular, lo que ayuda a producir más energía y calor corporal.

Tips para mantener el calor corporal

Aunque las diferencias biológicas existen, hay formas sencillas de reducir la sensación de frío. Recomendaciones útiles:

Usar ropa en capas para conservar mejor el calor

Mantener manos y pies protegidos

Consumir bebidas calientes

Hacer actividad física regularmente

Evitar cambios bruscos de temperatura

Mantener buena hidratación

También se recomienda evitar permanecer mucho tiempo inmóvil en espacios con aire acondicionado intenso.

Un tema cotidiano que tiene explicación científica

Aunque durante años la diferencia en la percepción del frío fue tomada como una simple costumbre o exageración, la ciencia ha demostrado que existen razones biológicas reales detrás de ello.

Factores relacionados con el metabolismo, las hormonas, la circulación y la masa muscular ayudan a explicar por qué muchas mujeres sienten más frío que los hombres en situaciones similares. Lejos de ser un mito, se trata de una combinación de procesos fisiológicos que el cuerpo humano desarrolla para regular su temperatura y proteger sus funciones vitales.

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