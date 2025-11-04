Aunque hoy el frío llegó para calmar el clima caluroso que había afectado a México los recientes días, los usuarios de redes sociales no se quedaron atrás y respondieron con su mejor arma: los memes. En redes sociales abundan imágenes de cobijas, tazas de café, excusas para no bañarse, y gente que jura que no saldrá de su cama "hasta que regrese el calor del infierno".

El Servicio Meteorológico (SMN), dependencia de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) explica que se percibe clima de bajas temperaturas en gran parte de México debido a que la masa de aire que impulsa al frente frío 12 ocasiona ese ambiente en el norte, noreste, oriente y centro del país, con bancos de niebla y heladas al amanecer en algunos estados, a la vez que un canal de baja presión y el ingreso de humedad del océano Pacífico y el golfo dejan lluvias dispersas en el occidente y sur del territorio nacional.

Mientras tanto, la población sigue concentrada en encontrar el meme perfecto que describa su sufrimiento matutino cuando toca levantarse antes de la seis de la mañana con menos de 10 grados y sin ganas de existir, que claro, les ayude, de uno u otro modo, a calentarse.

En Jalisco, donde amaneció muy fresco, los usuarios aprovecharon para presumir sus ajuares invernales sacados del fondo del clóset, ya sean suéteres feos, bufandas que parecen cortinas, y calcetines que ni combinan, pero cumplen con la misión de ayudar sobrevivir.

El frío también dio pie a todo tipo de comparaciones desde el amanecer, desde quienes aseguran que su refrigerador está "más templado que Guadalajara hoy al amanecer", hasta los que ya hacen fila para adoptar un "mono hecho con cobijas" como nuevo compañero emocional.

Frío amanecer sorprende a tapatíos que se calientan con memes

