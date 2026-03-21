¿Canas de colores? La IA explica qué significan y por qué salen

Casi todo el mundo relaciona las canas con una parte natural del envejecimiento, y esto es cierto, pero pueden aparecer a cualquier edad.

Aunque suelen asociarse con tonos blancos o grises, las canas pueden presentar una variedad de tonalidades. Esto depende de factores como la genética, según la inteligencia artificial (IA), además de la estructura del cabello y la presencia de pigmentos residuales en los folículos.

¿Por qué salen canas?

El color del cabello está determinado por la cantidad y el tipo de melanina que produce cada persona. Con el tiempo, los melanocitos (las células encargadas de producir pigmento) disminuyen su actividad y dejan de generar melanina, lo que causa que salgan canas. Aunque la razón principal es el envejecimiento, otros factores como el estrés, la genética y deficiencias nutricionales favorecen que de repente aparezca un cabello más claro que el resto.

Los diferentes colores de las canas, según la IA

Canas color blanco

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Son las más comunes y aparecen cuando el cabello ha perdido toda la melanina, y la acumulación de aire en la fibra capilar, lo que las hace reflejar la luz y dar un tono blanco brillante.

Canas color gris

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Resultan de una mezcla entre cabellos pigmentados y canas blancas. A medida que aumenta la cantidad de cabello sin pigmento, el tono gris puede volverse más homogéneo.

Canas amarillentas

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En algunas personas, las canas adquieren un tono amarillento debido a factores externos como la contaminación, el uso de productos con residuos o la exposición al sol. También pueden deberse a la acumulación de sebo en el cuero cabelludo o a cambios en la estructura del cabello.

Canas plateadas

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Son una variación del gris, pero con un tono metálico más brillante; se consideran elegantes y muchas personas buscan teñirse el cabello para obtener este efecto.

Canas color azul o violeta

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En ciertos casos, las canas pueden reflejar tonos azulados o violetas debido al uso de productos específicos como champús matizadores. También pueden deberse a una iluminación particular que resalta estos matices en el cabello blanco o plateado.

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