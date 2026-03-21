El ajonjolí, también conocido como sésamo, ofrece diversos beneficios para la salud, además de ser un ingrediente muy utilizado en la cocina gracias a su sabor versátil. Esta semilla se presenta en distintos colores, como blanco, negro, amarillo o café, dependiendo de la región donde se cultive, y puede consumirse tanto en crudo como tostado. Su uso es común en una gran variedad de preparaciones, entre ellas panes, salsas y ensaladas, donde aporta textura y un toque distintivo al sabor. Sin embargo, una de sus formas menos conocidas de consumo es en leche, una alternativa que también destaca por sus propiedades nutritivas.

El efecto de la leche de ajonjolí para la salud

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural señala que el ajonjolí es una semilla pequeña, de fácil producción y utilizada en la gastronomía mexicana para platillos como el mole.

La nutrióloga Karla Leal, en un artículo del sitio médico Tua Saúde, explica que este alimento es rico en antioxidantes y puede aportar diversos beneficios a la salud, como ayudar a controlar la diabetes, favorecer la pérdida de peso y contribuir a la prevención de enfermedades como la hipertensión o la aterosclerosis.

Y es que las semillas son fuente de calcio, hierro, magnesio y zinc, además de ácidos grasos Omega 3 y Omega 6. Dichos nutrientes ayudan a mantener la salud cardiovascular; mientras que sus antioxidantes combaten el estrés oxidativo, relacionado con enfermedades crónicas.

Particularmente, la leche de ajonjolí puede favorecer la memoria gracias a su contenido de fósforo, pero además ayuda al fortalecimiento de los huesos por su aporte de calcio y zinc.

Otro beneficio es que su consumo sirve para mejorar el metabolismo, esto debido a la presencia de minerales como el zinc y el manganeso, por lo que puede funcionar como un relajante natural para mejorar el descanso en las noches.

Aunque la leche de ajonjolí tiene múltiples beneficios, la experta de Tua Saúde no recomienda consumirla en casos de diarrea ni en personas con alergia a las semillas, ya que puede provocar reacciones como rinitis, dermatitis o urticaria.

Tampoco se aconseja que menores de 2 años la consuman.

Receta para preparar leche de ajonjolí casera

Si quieres preparar esta leche de manera casera, te compartimos el paso a paso:

Ingredientes

1 taza de semillas de sésamo o de ajonjolí

4 tazas de agua

1 vaso de agua caliente

Procedimiento

Remoja las semillas de sésamo en las 4 tazas de agua una noche anterior. Déjalas reposar en el mismo periodo.

Al día siguiente, escurre y enjuaga las semillas de sésamo para limpiarlas bien.

Agrega las semillas a la licuadora junto con un vaso de agua caliente.

Licúa a velocidad media durante 1 minuto o hasta obtener una mezcla homogénea.

Licúa a velocidad media durante 1 minuto o hasta obtener una mezcla homogénea. Cuela la mezcla para separar la leche de los residuos de las semillas del ajonjolí.

Sirve la leche y disfruta.

¿Ya conocías la leche de ajonjolí?

Esta bebida es una excelente alternativa para personas intolerantes a la lactosa, así como para quienes siguen un plan alimenticio vegetariano o vegano.

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