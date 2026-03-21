Qué es la leche de tigre: el secreto para un ceviche perfecto

¿Quieres conocer un secreto para que tu ceviche quede perfecto? Si ese es el caso, debes conocer la leche de tigre, que es un protagonista indiscutible de la mesa peruana, una de las cocinas que preparan este platillo. Se trata de un líquido vibrante y aromático apreciado tanto por su capacidad para transformar el pescado fresco como por sus supuestas propiedades energizantes.

Actualmente, su presencia en las cartas de los mejores restaurantes del mundo demuestra que su importancia va más allá de un marinado común, y hoy, en esta nota, te explicamos las razones.

¿Qué es la leche de tigre?

De acuerdo con el sitio especializado Taste Atlas, la leche de tigre es e l término peruano para el líquido cítrico que marina el pescado en un ceviche. Aunque su origen es humilde, hoy se considera la base esencial de este plato y un elemento clave de la identidad culinaria del Perú.

Gastronomía & Cía señala que este líquido blanquecino se caracteriza por su sabor intenso, ácido y fresco. Tradicionalmente, se creía que poseía propiedades reconstituyentes y afrodisíacas, lo que contribuyó a su mística y a que se comenzara a servir en vasos pequeños como acompañamiento o entrada.

¿Cómo se prepara la leche de tigre?

Para elaborar una leche de tigre auténtica, el proceso combina ingredientes frescos que generan una explosión de sabor. Conforme a la información de Gastronomiac, la base se compone de jugo de lima (o limón), restos de pescado blanco, cebolla morada, chile (frecuentemente chile limo o rocoto), cilantro fresco, sal y pimienta.

En las versiones más contemporáneas, como dice Taste Atlas, la preparación suele incluir los siguientes pasos:

Se mezclan trozos de pescado blanco con el jugo de los cítricos.

Se añade cebolla picada, sal, pimienta y el toque picante del ají.

En ocasiones, se incorpora un poco de fondo de pescado (caldo) para equilibrar la acidez.

La mezcla puede licuarse y colarse para obtener una textura suave y homogénea, o servirse con los trozos de pescado y cebolla si se consume como aperitivo.

Su uso principal sigue siendo el marinado del ceviche, donde la acidez del limón actúa sobre la proteína del pescado. Sin embargo, su versatilidad ha crecido considerablemente. Gastronomía & Cía señala que puede servirse sola en vasos de cristal, funcionando como un tónico refrescante y picante.

Además, como indica Gastronomiac, la leche de tigre se utiliza para dar un toque vibrante a diversos platos marinos, reforzando el sabor de cócteles de mariscos o como base para otras variantes de marinados.

El tipo de chile utilizado determinará el color de la preparación; puede variar entre el blanco cremoso y tonos rojizos o anaranjados, permitiendo una amplia gama de presentaciones visuales y niveles de picante en la mesa.

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