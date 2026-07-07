Las vacaciones de verano en México están aquí y una de las opciones para disfrutar un verano diferente es Canadá, donde en esta temporada se puede disfrutar de lagos, ríos, viñedos verdes, manzanares, lavandas y mucho más. Las ciudades de este país vibran con su creatividad y colorido, donde reciben con hospitalidad y calidez al visitante.

Cuando se viaja también se descubren nuevas formas de vivir, comer y recorrer el mundo, Quebec es uno de los lugares que invita a viajar de otra manera, una experiencia urbana puede convertirse en una ruta gastronómica.

Si quieres hacer de este verano una experiencia diferente, conoce algunas opciones que pueden inspirar a planear tu viaje a Canadá.

Museo Nacional de Bellas Artes de Quebec. ESPECIAL/REGION DE QUEBEC © GOUVQC JF FRENETTE.

Ciudad de Quebec: Historia viva y una nueva joya cultural

A tres horas en auto o en tren desde Montreal, la ciudad de Quebec –la única amurallada de Norteamérica al norte de México e inscrita en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO- sigue consolidándose como uno de los grandes referentes culturales y patrimoniales de Canadá.

Las calles empedradas, la arquitectura histórica y la vida cultural contemporánea conviven de forma natural, haciendo que cada recorrido por la ciudad se sienta como una mezcla entre Europa y América del Norte.

Uno de los espacio para visitar es el nuevo Espace Riopelle-Pabellón Michael Audain, una ambiciona ampliación del Museo Nacional de Bellas Artes de Quebec, que abrirá oficialmente en octubre de 2026. El espacio albergará la colección permanente de Jean Raul Riopelle, una de las figuras más importantes del arte canadiense contemporáneo.

El museo ofrece exposiciones destacadas como Hyperrealism: This is not a body, dedicada a la representación del cuerpo humano en la escultura contemporánea.

Bubble Planet. ESPECIAL/BUBBLE PLANET.

Montreal: Arte inmersivo y experiencias que despiertan los sentidos

Montreal suele ser el primer encuentro con Quebec, una ciudad creativa, ideal para la caminar por sus calles y multicultural, donde conviven el francés, la vida de barrio y el arte contemporáneo. Para este verano tiene nuevas propuestas inmersivas que combinan tecnología, arte y entretenimiento.

A minutos del Viejo Puerto, Panorama Expérience ofrece proyecciones monumentales y paisajes digitales frente al río San Lorenzo. Muy cerca está Bubble Planet, que apuesta por un recorrido interactivo lleno de color, salas sensoriales y escenarios diseñados para despertar la imaginación. Para los seguidores de la saga de J.K. Rowling, Harry Potter: Visions of magic ofrece una experiencia envolvente, mientras Oasis Immersion presenta Carnaval de los animales, una reinterpretación visual y sonora de la célebre obra de Saint-Saëns. Lo mejor es que muchas de éstas pueden combinarse en una misma visita de fin de semana.

Huttopia Laurentides-Les Deux Lacs. ESPECIAL/HUTTOPIA LAURENTIDES-LES DEUX LACS.

Laurentides: Dormir junto al lago, remar y desconectarte

A dos horas al norte de Montreal, la región de Laurentides se confirma como un destino para todo el año y se transforma en uno de los grandes refugios de verano para aquellos que buscan bosque, lagos y actividades al aire libre.

Por eso, Huttopia Laurentides-Les Deux Lacs ofrece cabañas y tiendas tipo Trapper, equipadas para una experiencia gampling sumamente cómoda, incluso para quienes viajan en familia. Este verano, además trae una propuesta de camping en canoa, una experiencia guiada que mezcla navegación tranquila, noches en la naturaleza y alojamiento listo para llegar y disfrutar. Ideal para aquellos que quieren acercarse al mundo del outdoor sin ser expertos.

Charlevoix. ESPECIAL/© GOUVQC M. DUPUIS.

Charlevoix: 30 años de una de las rutas gastronómicas más queridas de Quebec

A dos horas al Este de Ciudad de Quebec está Charlevoix, una región famosa por sus paisajes montañosos frente al río San Lorenzo, y por su cocina. Conducir también forma parte de la experiencia viajera, caminos escénicos entre montañas y ríos que conectan pequeñas paradas. Este año, la Ruta de los Sabores de Charlevoix celebra su 30 aniversario, consolidándose como una de las experiencias gastronómicas más emblemáticas de la provincia, ya que conecta más de 80 productores, restaurantes, granjas y talleres artesanales entre las comunidades de Petite-Rivière-Saint-Francois y Saint-Siméon, permitiendo descubrir quesos, sidras, panes, carnes, chocolates y productos locales directamente de quienes los elaboran. En este verano, habrá lanzamientos gourmet y experiencias temáticas que hacen más atractivo recorrer la región en auto, con calma y deliciosas paradas.

Sin duda, las vacaciones es una temporada para disfrutar en familia, pero también es un tiempo para conocer, descubrir y aprender de los lugares que visita, las opciones son muchas, revisa tu presupuesto, tus tiempos y realiza un viaje que se quede en la memoria.

XM