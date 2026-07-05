Valle de Bravo y Colima: vacaciones a dos velocidades

Durante años, el verano tuvo una imagen casi inamovible: arena caliente, sombrillas y días enteros frente al mar. Pero el turismo ha cambiado al ritmo de los viajeros. Hoy, descansar ya no significa necesariamente permanecer inmóvil, ni la aventura implica renunciar a los momentos de tranquilidad. Cada vez más personas buscan destinos capaces de ofrecer ambas experiencias en un mismo viaje: un lugar donde la mañana pueda comenzar con un café frente a un paisaje montañoso y terminar suspendido en el aire, remando sobre un lago o recorriendo senderos entre bosques.

México posee varios escenarios donde esa combinación ocurre de manera natural. En el Estado de México, Valle de Bravo ha construido una identidad en la que conviven el descanso, los deportes extremos y la vida al aire libre. Más al occidente, Colima ofrece una de las experiencias más intensas del turismo de aventura: lanzarse en paracaídas con el Volcán de Colima como telón de fondo.

Lejos del turismo de prisas, ambos destinos comparten una misma filosofía: descubrir el paisaje desde perspectivas distintas, ya sea contemplándolo en silencio o dejándose llevar por una descarga de adrenalina.

Valle de Bravo tiene la capacidad de adaptarse al estado de ánimo de quien lo visita. Puede ser un refugio para quienes desean caminar sin rumbo entre calles empedradas, detenerse en un café o admirar el lago desde una terraza, pero también un escenario para quienes necesitan que las vacaciones aceleren el pulso.

Durante el verano, las lluvias suelen aparecer por las tardes. Lejos de convertirse en un inconveniente, transforman el ambiente del Pueblo Mágico. Las fachadas coloniales adquieren un tono más intenso, la neblina desciende sobre las montañas y las calles invitan a recorrerlas sin prisa, como si se tratara del escenario de una película. Es el momento ideal para refugiarse en una cafetería, recorrer las tiendas del centro histórico o simplemente disfrutar del ritmo pausado del lugar. Pero basta levantar la vista hacia las montañas para descubrir la otra cara del destino.

Valle de Bravo es reconocido internacionalmente por las condiciones que ofrece para practicar parapente. Desde las alturas, el lago y los bosques dibujan uno de los paisajes más espectaculares del centro del país. Para muchos viajeros, volar representa mucho más que una actividad extrema: es una manera de vencer el miedo, liberar tensión y observar el destino desde una perspectiva completamente distinta.

Quienes prefieren mantener los pies más cerca del suelo también encuentran opciones para descargar energía. Los recorridos en vehículos todoterreno permiten internarse por caminos de terracería y zonas boscosas, mientras que las rutas en bicicleta atraviesan senderos que conectan miradores, bosques y pequeñas comunidades. Para quienes no conocen la zona, lo más recomendable es realizar estos recorridos con operadores especializados o mantenerse dentro de las rutas señalizadas.

El lago de Valle de Bravo concentra actividades acuáticas y algunas de las mejores vistas del destino. ESPECIAL

El agua también forma parte de la experiencia

El lago de Valle de Bravo se ha convertido en el centro de actividades para todos los gustos. Quienes buscan tranquilidad pueden recorrerlo en kayak o canoa, avanzando lentamente por las orillas rodeadas de vegetación. Otros optan por el stand up paddle, disciplina que combina equilibrio y ejercicio sobre una tabla, mientras que los paseos en lancha o velero permiten contemplar el atardecer desde el agua, cuando la llamada golden hour tiñe de tonos dorados el paisaje. Después de un día de actividad física, el destino cambia nuevamente de ritmo.

Terrazas, piscinas y hoteles boutique invitan a recuperar energías mientras el lago permanece como protagonista. Algunos espacios privilegian la gastronomía de autor, otros incorporan experiencias de bienestar como yoga, spa o sesiones de contemplación al atardecer. La combinación entre naturaleza y descanso explica por qué Valle de Bravo continúa siendo uno de los destinos favoritos para escapadas de fin de semana y vacaciones largas.

Lo interesante es que aquí nadie está obligado a elegir entre la calma y la aventura. Ambas forman parte de la misma experiencia.

Salto tándem con el Volcán de Colima como escenario de fondo. ESPECIAL

ADRENALINA EN LAS ALTURAS

Lanzarse en paracaídas

Hay paisajes que se contemplan desde un mirador y otros que sólo revelan toda su magnitud cuando se observan desde el cielo. Frente al Volcán de Colima, uno de los gigantes naturales más imponentes de México, existe una forma distinta de conocer el paisaje: lanzándose al vacío.

La escena comienza mucho antes del salto. En el municipio de Cuauhtémoc, a unos minutos de la capital colimense, una pequeña aeronave despega mientras el horizonte se abre entre campos agrícolas, montañas y la silueta del volcán, cuya presencia domina buena parte del paisaje occidental del país. Conforme el avión gana altura, el ruido del motor se mezcla con el silencio de quienes, por primera vez, están a punto de desafiar el vértigo.

La aventura está al alcance incluso de quienes nunca han practicado paracaidismo, siempre que se realice con empresas que cuenten con instructores certificados y altos estándares de seguridad. La experiencia se lleva a cabo mediante un salto tándem, en el que el participante permanece unido a un profesional durante todo el recorrido. Antes de despegar, los instructores ofrecen una breve capacitación para explicar la posición correcta del cuerpo, el desarrollo de la caída libre y el aterrizaje. Entre las opciones para vivir esta experiencia se encuentra Elevate Skydive, que opera con personal especializado y equipo certificado.

Después ya no hay mucho tiempo para pensar. La puerta de la aeronave se abre y, durante unos segundos, el paisaje parece inmóvil. Debajo aparecen parcelas, caminos, pequeños poblados y una inmensa alfombra verde que contrasta con la figura del Volcán de Colima. Entonces llega el instante decisivo: el salto.

La sensación de caída libre dura apenas unos segundos, pero para muchos se convierte en un recuerdo imborrable. La velocidad, el viento y la descarga de adrenalina transforman por completo la percepción del tiempo. Más tarde, cuando el instructor abre el paracaídas, todo cambia. El silencio sustituye al vértigo y comienza un descenso pausado que permite admirar desde otra perspectiva una de las regiones naturales más espectaculares del occidente mexicano.

Desde las alturas, el volcán deja de ser únicamente un referente geográfico para convertirse en el protagonista del paisaje. A su alrededor aparecen campos de cultivo, pequeñas comunidades y montañas que dibujan un escenario difícil de apreciar desde la carretera. Es un viaje aéreo que combina emoción y contemplación en partes iguales.

Las condiciones climáticas de Cuauhtémoc han convertido al municipio en uno de los puntos más atractivos para la práctica del paracaidismo recreativo en el país. La actividad ha comenzado a atraer tanto a viajeros nacionales como extranjeros que buscan incorporar experiencias de aventura a sus recorridos por el Pacífico mexicano, más allá de las tradicionales escapadas de playa.

Sin embargo, el viaje no termina cuando los pies vuelven a tocar tierra. Cuauhtémoc conserva varios rincones que invitan a prolongar la visita. Entre ellos destaca la ex Hacienda de Chiapa, testimonio del pasado agrícola de la región; también es posible conocer talleres donde se elaboran de manera artesanal chocolates y destilados locales, además de disfrutar la gastronomía colimense en restaurantes y terrazas que aprovechan las vistas hacia el volcán.