El verano ya está en puerta, las vacaciones se asoman y una de las opciones para divertirte y disfrutar del verano es Disneyland Resort California, el lugar más feliz del mundo.

Disfruta tus vacaciones de verano en Disneyland Resort California. ESPECIAL/CORTESÍA DISNEYLAND RESORT

Algunas de las novedades para esta temporada son el espectáculo Bluey’s Best Day Ever!, en el área de Pixar Pier la atracción Jessie’s Critter Carousel, se continúa con la celebración del 70 aniversario hasta el 9 de agosto, hay tres nuevos restaurantes, descuentos en los boletos de entrada para los más pequeños y mucho más.

Este verano, cada espacio de Disneyland Resort está listo para que los niños y los adultos se diviertan en grande, ya sea en Disneyland Park, Disney California Adventure Park, el Downtown Disney District o en los Hoteles del Disneyland Resort, las familias pueden disfrutar de la visita perfecta a Disneyland gracias a propuestas de temporada así como las que están disponibles todo el año.

Bluey’s Best Day Ever!. ESPECIAL/CORTESÍA DISNEYLAND RESORT.

Entre las novedades está el espectáculo Bluey’s Best Day Ever! en el Fantasyland Theatre, donde toda la familia puede cantar y bailar con los episodios más aclamados de la serie animada acompañados de músicos y cómicos.

Jessie’s Critter Carousel. ESPECIAL/CORTESÍA DISNEYLAND RESORT.

Con el estreno de la película "Toy Story 5" de Disney y Pixar las atracciones como Jessie’s Critter Carousel y Buzz Lightyear Astro Blasters toman auge, la primera es un carrusel gigante protagonizado por Jessie the Yodeling Cowgirl. Mientras que la segunda es una nave espacial XP-40 para convertirse en un Guardián Espacial, que debe vencer con su láser al malvado Emperador Zurg.

Millennium Falcon: Smugglers Run. ESPECIAL/CORTESÍA DISNEYLAND RESORT.

En el universo de Star Wars y el reciente estreno de Star Wars: The Mandalorian and Grogu, hay nueva misión en la atracción Millennium Falcon: Smugglers Run de Disneyland Park, donde el control queda en manos de la tripulación llevándola por posibles aventuras en Bespin, las ruinas de la segunda Estrella de la Muerte alrededor de Endor y el planeta de Coruscant.

Soarin’Across America. ESPECIAL/CORTESÍA DISNEYLAND RESORT.

Asimismo, Disneyland Resort estrena la nueva aventura aérea Soarin’Across America, que permanecerá por tiempo limitado, un nuevo vuelo con más de una docena de paisajes americanos y aromas icónicos nacionales.

También se podrá conocer la nueva versión de A Walk in Walt’s Footsteps, que incluye un recorrido por el parque Disney California Adventure y una visita al departamento de Walt sobre la estación de bomberos en Main Street U.S.A. en el parque Disneyland, a partir del 14 de agosto con un costo adicional.

Disneyland Resort California. ESPECIAL/CORTESÍA DISNEYLAND RESORT.

Mientras que Celebrate Soulfully: Summer Vibes es una celebración que se podrá admirar hasta el 19 de julio, que presenta experiencias que celebran la herencia y la cultura afroamericanas a través de la música, la gastronomía y el arte.

Además de las actividades de la histórica celebración de su 70 aniversario que terminará el 9 de agosto, que incluye experiencias, comida y bebida, artículos temáticos y de entretenimiento como World of Color Happiness!, el desfile Paint the Night y Wondrous Journeys. Tapestry of Happiness que es una carta de amor a Disneyland Park, hace que la fachada de It’s a small world cobre vida a través de la música y los efectos de proyección; The Celebrate Happy Cavalcade en Disneyland Park presenta personajes no muy vistos en Disneyland como Duffy y ShellieMay; Celebrate Happy: A Little Bit of Magic Every Night ilumina el exterior del Carthay Circle Restaurant en Buena Vista Street de Disney California Adventure Park.

Y por supuesto, toda la magia que ofrece El lugar más feliz del mundo desde las clásicas atracciones hasta los encuentros con personajes entrañables, pasando por delicias refrescantes y espectáculos nocturnos impresionantes.

The Bubbles Experience. ESPECIAL/CORTESÍA DISNEYLAND RESORT.

En Downtown Disney District, el centro comercial de Disneyland Resort, el 10 de julio habrá burbujas y música durante el día con The Bubbles Experience, pero también hay nuevas tiendas y restaurantes como Napa Rose en el Disney’s Grand Californian Hotel & Spa, que reabrió sus puertas oficialmente en febrero de 2026, donde se pueden deleitar platillos gourmet y exquisitos vinos de todo el mundo. Gordon Ramsay at The Carnaby, un gastropub de los creadores de Earl of Sandwich y el famoso chef Gordon Ramsay, que ofrecer el sabor británico. Y Céntrico un restaurante y bar mexicano al aire libre del chef Carlos Gaytán, que cuenta con estrellas Michelin.

Pixar Place Hotel. ESPECIAL/CORTESÍA DISNEYLAND RESORT.

Si eres de los visitantes que se hospedará en alguno de los hoteles de Disneyland Resort como Disney’s Grand California Hotel & Spa, Disneyland Hotel y Pixar Place Hotel pueden aprovechar las ofertas de verano que incluye hasta 15% de descuento en estancias de domingo a jueves (hasta el 22 de septiembre). En este último se realiza los viernes la Dug’s Dance Party! En el jardín de la azotea hasta agosto, también hay noches de cine dos veces a la semana hasta septiembre así como en Disneyland Hotel, mientras que en los tres hay fiestas en las piscinas para sus huéspedes.

Cabe señalar, que este verano de 2026, las familias pueden gozar de toda la diversión que ofrece Disneyland Resort a un precio especial gracias a la oferta de verano de boletos para niños de tres a nueve años de edad (con vigencia hasta el 7 de septiemre), ya que podrán visitar tanto Disneyland Park como Disney California Adventure Park por 50 dólares por niño con un boleto Park Hopper de un día.

XM