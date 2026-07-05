Los rincones más fotogénicos de Comala

Hay destinos que se visitan para tacharlos de una lista. Otros se recorren con calma porque obligan a bajar el ritmo. Y luego están aquellos que parecen haber sido creados para ser observados. Comala pertenece a esta última categoría. No porque sea un pueblo diseñado para las fotografías -mucho antes de que existieran Instagram o TikTok ya cautivaba a escritores, pintores y viajeros-, sino porque posee una rara capacidad de convertir cualquier esquina en una postal.

En tiempos donde los viajes suelen medirse por la cantidad de imágenes compartidas en redes sociales, Comala demuestra que una buena fotografía comienza mucho antes de sacar el teléfono del bolsillo. Empieza cuando la luz de la mañana cae sobre las fachadas blancas y las tejas rojizas; cuando el sonido de las campanas rompe el silencio de la plaza; cuando el aroma del café recién tostado sale de los portales o cuando la silueta del Volcán de Fuego aparece entre las nubes como si hubiera permanecido inmóvil durante siglos, vigilando el pueblo desde la distancia.

Aquí, el paisaje no exige filtros. La arquitectura, la naturaleza y la vida cotidiana construyen escenas que cambian con la luz del día. Por la mañana predominan los tonos claros que hacen brillar las fachadas encaladas; al atardecer, la sombra de los árboles se alarga sobre las calles empedradas y el cielo adquiere matices dorados que transforman cada rincón en una composición distinta. Es un destino que invita a caminar despacio, levantar la mirada y descubrir detalles que suelen pasar desapercibidos en otros lugares.

No es casualidad que Juan Rulfo encontrara aquí parte de la inspiración para construir uno de los universos literarios más importantes de México. Aunque el Comala de “Pedro Páramo” pertenece a la ficción, el pueblo colimense conserva esa atmósfera suspendida en el tiempo donde la memoria parece mezclarse con el paisaje. Sus calles tranquilas, los portales, las plazas y la constante presencia del volcán alimentan una sensación difícil de explicar, pero fácil de percibir para quien decide recorrerlo sin prisas.

Quizá por eso, quienes llegan buscando una fotografía terminan llevándose mucho más que una imagen. Descubren un lugar donde el tiempo parece avanzar a otra velocidad, donde las conversaciones todavía ocurren en las bancas del jardín principal y donde el verdadero atractivo no consiste únicamente en encontrar el mejor ángulo para una publicación, sino en detenerse unos minutos para contemplar el entorno.

Porque Comala no es un destino que se consume a través de una pantalla. Es un pueblo que se disfruta caminando, observando y escuchando. Cada fachada blanca, cada calle empedrada, cada vista hacia el Volcán de Fuego y cada rincón lleno de historia recuerdan que, antes de compartir un viaje en redes sociales, hay lugares que merecen vivirse con todos los sentidos.

El Volcán de Fuego domina el paisaje y acompaña cada vista de Comala. ESPECIAL

El blanco que lo distingue

La primera impresión de Comala está marcada por un color. Las fachadas completamente blancas, rematadas por techos de teja roja, convierten al pueblo en uno de los conjuntos arquitectónicos más armoniosos del país. No existe estridencia visual. Las construcciones parecen dialogar unas con otras mientras las calles empedradas conducen inevitablemente hacia el corazón del Pueblo Mágico.

No es casual que se le conozca como el “Pueblo Blanco de América”. Caminar por sus calles significa descubrir balcones floridos, portales antiguos y patios escondidos donde la arquitectura tradicional colimense permanece intacta. Aquí no hace falta buscar el mejor ángulo; prácticamente cualquier rincón ofrece una composición natural para la fotografía.

Pero más allá de la imagen, el pueblo transmite una sensación poco frecuente en destinos turísticos: serenidad.

Todo recorrido termina, tarde o temprano, en el jardín principal. Bajo la sombra de los árboles, familias enteras conversan mientras los visitantes recorren la plaza lentamente. El sonido de las fuentes, el aroma del café recién preparado y el movimiento pausado de la vida cotidiana convierten este espacio en el verdadero corazón de Comala.

Frente al jardín se levanta la Parroquia de San Miguel Arcángel, cuya fachada blanca mantiene la estética característica del pueblo. A unos pasos aparece la escultura de Juan Rulfo, parada obligada para quienes desean recordar al escritor cuya obra inmortalizó el nombre de Comala mucho antes de que fuera declarado Pueblo Mágico.

Aquí las fotografías adquieren un significado distinto. No retratan únicamente edificios; capturan la identidad de una comunidad que ha logrado conservar su esencia.

El tatemado de cerdo se prepara con una salsa de chiles y especias de sabor intenso. ESPECIAL

Mucho más que una imagen

En tiempos donde muchos destinos parecen diseñados únicamente para aparecer en redes sociales, Comala conserva una virtud poco común: sigue siendo auténtico.

Las fotografías son apenas la consecuencia de un viaje mucho más profundo. El visitante llega atraído por la belleza de sus calles blancas, pero termina descubriendo un pueblo donde la gastronomía, la historia, el café, las tradiciones y el paisaje volcánico forman parte de una misma experiencia. Bajo los portales y en las fondas familiares se sirven algunos de los platillos más representativos de Colima, como los sopitos, las enchiladas dulces y el tatemado de cerdo, acompañados por una taza de café cultivado en las laderas del volcán.

Entre las bebidas tradicionales destacan la tuba, elaborada con la savia de la palma de coco; el bate, preparado con chía; y el ponche de granada, una de las especialidades de la región que suele disfrutarse solo o como aperitivo.

Quizá esa sea la razón por la que tantas personas regresan. Porque ninguna fotografía logra capturar el aroma del café recién tostado, el olor de la tierra después de la lluvia, el sonido de las campanas al caer la tarde o la tranquilidad con la que transcurre la vida bajo los portales. Las redes sociales podrán convertir cualquier rincón en tendencia durante algunos días. Comala, en cambio, posee algo mucho más difícil de conseguir: la capacidad de permanecer en la memoria mucho después de que termina el viaje.

En un país lleno de Pueblos Mágicos, pocos conservan una identidad visual tan poderosa como la de este rincón colimense. Aquí cada fachada, cada calle, cada jardín y cada vista hacia el Volcán de Fuego cuentan una historia distinta. Y aunque miles de visitantes intenten capturarla con una fotografía, la verdadera esencia de Comala solo aparece cuando el viajero decide guardar el teléfono por unos minutos, sentarse a la mesa y descubrir que el sabor también forma parte del paisaje.

Ex Hacienda de Nogueras. Hoy, alberga el Museo Universitario Alejandro Rangel Hidalgo. ESPECIAL

La hacienda de Nogueras

A escasos minutos del centro histórico de Comala se encuentra la Ex Hacienda de Nogueras, uno de los espacios culturales más importantes de Colima. Fundada durante el periodo virreinal como un ingenio azucarero, la antigua hacienda conserva buena parte de su arquitectura original y hoy alberga el Museo Universitario Alejandro Rangel Hidalgo, dedicado al artista, diseñador y coleccionista colimense, cuyas obras y colecciones permiten acercarse al arte popular y a la historia de México.

El conjunto ofrece un interesante contraste con las calles del centro de Comala. Corredores de arcos, patios interiores, fuentes y jardines cuidadosamente conservados invitan a recorrer el recinto con calma, mientras la vegetación tropical envuelve los antiguos muros de piedra y adobe. Además del museo, el espacio resguarda vestigios arqueológicos, exposiciones temporales y áreas dedicadas a la preservación del patrimonio natural y cultural de la región.

Cada rincón parece pensado para detenerse unos minutos. Las texturas de la cantera, los árboles centenarios, las bugambilias y las flores que adornan los jardines convierten la antigua hacienda en uno de los lugares más fotogénicos de Comala. Más que una visita cultural, Nogueras ofrece un recorrido por la historia del estado, donde el arte, la arquitectura y el paisaje conviven en un mismo espacio.

ESPECIAL

El quiosco más fotografiado

En medio de la plaza sobresale uno de los símbolos más reconocibles de Comala: el antiguo quiosco metálico, una estructura forjada en Alemania que desde hace décadas se ha convertido en el punto de reunión del pueblo.

Rodeado por jardines, palmeras y bancas, el quiosco resume buena parte del carácter de Comala. Durante las tardes, cuando la luz comienza a suavizarse, ofrece una de las estampas más buscadas por fotógrafos y viajeros.

No importa la estación del año. Siempre hay alguien esperando el momento preciso en que la plaza se vacía unos segundos para obtener la imagen perfecta.

ESPECIAL

Suchitlán: el paisaje cambia de escala

A pocos kilómetros del centro de Comala se encuentra Suchitlán, una comunidad que conserva buena parte de las tradiciones indígenas de la región. Aquí predominan los caminos rurales y los miradores naturales desde donde el paisaje volcánico revela toda su magnitud.

El trayecto hacia esta comunidad es, por sí mismo, parte de la experiencia. A lo largo del recorrido, diversos paradores permiten contemplar el valle y las montañas que rodean la región. Además de disfrutar los miradores y recorrer sus senderos, algunos espacios ofrecen la posibilidad de acampar, una forma de prolongar la estancia y experimentar el paisaje bajo el cielo estrellado de la montaña.