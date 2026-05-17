Salir a la calle incluso cuando está lloviendo puede ser una actividad tan enriquecedora como las que se realizan en un ambiente seco. Resulta que caminar debajo del agua de lluvia trae múltiples beneficios, tanto físicos como emocionales, pues ayuda de forma significativa a la reducción de estrés y ansiedad.

Más allá de la sensación de frescura o tranquilidad que suele provocar, el contacto directo con ambientes lluviosos está relacionado con mejoras en el estado de ánimo y beneficios para la salud mental.

¿De qué manera ayuda la lluvia a reducir el estrés?

De acuerdo con el medio británico BBC, uno de los principales beneficios de caminar bajo la lluvia tiene relación con la relajación mental, la reducción de estrés y el aumento de energía.

Esto se debe a que, cuando la lluvia se fragmenta al salpicar el suelo, las moléculas que componen el aire, como el oxígeno y el dióxido de carbono, captan el electrón suelto y se convierten en iones de carga negativa, es decir, moléculas inodoras e invisibles que se crean en la naturaleza.

De acuerdo con el Dr. Niek Buurma, de la Facultad de Química de la Universidad de Cardiff en Reino Unido, diversas investigaciones señalan que los iones negativos pueden mejorar el estado de ánimo y aliviar el estrés, estimulando la producción de serotonina y endorfina en el organismo.

Otro beneficio tiene que ver con el sonido que las gotas de agua producen al golpear el suelo, generando un efecto conocido como "ruido blanco", asociado con sensaciones de calma y relajación. Este tipo de sonidos puede ayudar a disminuir la ansiedad y favorecer el estado de concentración.

Además, después de las lluvias, el aire suele percibirse más fresco y limpio, debido a que el agua ayuda a disminuir temporalmente partículas de polvo y contaminación presentes en la atmósfera.

Durante este fenómeno se libera un aroma terroso característico conocido como "petricor", producido cuando la lluvia entra en contacto con ciertas bacterias y aceites naturales del suelo.

Según lo explicado por la BBC, el olor de la tierra mojada contiene una sustancia química llamada geosmina, que suele relacionarse con sensaciones de bienestar, calma y conexión con la naturaleza.

¿Caminar bajo la lluvia puede enfermarte?

Contrario a algunas creencias populares, mojarse bajo la lluvia no provoca directamente enfermedades respiratorias como gripe o resfriado. Los virus son los responsables de dichas infecciones.

Sin embargo, especialistas advierten que permanecer con ropa mojada durante mucho tiempo o exponerse a bajas temperaturas sí podría favorecer molestias físicas o disminuir las defensas del cuerpo.

Precauciones importantes durante la lluvia

Aunque caminar bajo una lluvia ligera puede tener efectos positivos, expertos sugieren tomar algunas precauciones:

Evitar tormentas eléctricas.

Usar calzado antiderrapante.

No caminar en zonas inundadas.

Proteger dispositivos electrónicos.

Secarse adecuadamente.

También es importante considerar la intensidad de la lluvia y las condiciones climáticas antes de realizar actividades al aire libre.

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MB