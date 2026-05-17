No todas las verduras son tan “inofensivas” como parecen para las personas con diabetes. Aunque muchas forman parte de una alimentación saludable, algunas pueden elevar más rápido los niveles de glucosa si se consumen en exceso o de ciertas formas, especialmente cuando contienen más almidón o azúcares naturales.

Especialistas en nutrición y control glucémico aclaran que, en realidad, pocas verduras están completamente prohibidas para quienes viven con Diabetes. Sin embargo, sí existen algunas que deben consumirse con moderación debido a su contenido de carbohidratos, almidones o índice glucémico más elevado.

El problema no suele ser únicamente la verdura en sí, sino también la cantidad, la forma de preparación y los acompañamientos.

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Por eso, médicos y expertos en Nutrition recomiendan prestar atención especialmente a las verduras con más almidón, ya que pueden influir en los niveles de azúcar en sangre.

Papa

La Papa encabeza la lista de verduras que suelen requerir mayor control en personas con diabetes. Esto se debe a su alto contenido de carbohidratos y almidón, especialmente cuando se consume frita, en puré o en grandes cantidades. Además, preparaciones como papas a la francesa o chips pueden aumentar todavía más la carga glucémica.

Camote

Aunque muchas personas consideran al Camote una opción más saludable, sigue siendo una fuente importante de carbohidratos.

Especialistas señalan que puede formar parte de una dieta equilibrada, pero en porciones moderadas y evitando combinaciones con otros alimentos altos en azúcar.

Elote

El Elote contiene más almidón que otras verduras verdes. Por ello, expertos recomiendan controlar las cantidades, especialmente en personas con dificultades para mantener estables sus niveles de glucosa.

Chícharos

Los Chícharos aportan fibra y nutrientes, pero también contienen carbohidratos que pueden elevar el azúcar en sangre si se consumen excesivamente. La recomendación general es incluirlos dentro del conteo diario de carbohidratos.

Betabel

El Betabel suele generar dudas debido a su sabor naturalmente dulce. Aunque tiene beneficios nutricionales, especialistas recomiendan moderar las porciones en personas con diabetes, especialmente en jugos o preparaciones concentradas.

Zanahoria cocida

La Zanahoria cruda suele tener menor impacto glucémico , pero cuando se cocina demasiado puede elevar más rápidamente los niveles de azúcar. Por eso algunos nutriólogos recomiendan controlar las cantidades en sopas o purés.

Yuca

La Yuca es rica en almidón y carbohidratos, por lo que puede provocar aumentos importantes de glucosa si se consume frecuentemente o en grandes cantidades.

Especialistas en diabetes recuerdan que ningún alimento debería satanizarse completamente sin valoración médica individual. La clave está en las porciones, combinaciones y frecuencia de consumo.

Además, factores como actividad física, medicamentos, edad y metabolismo influyen directamente en cómo responde el cuerpo a ciertos alimentos. Por eso, organismos como la American Diabetes Association recomiendan mantener planes de alimentación personalizados y supervisados por profesionales.

Qué verduras suelen recomendar más los especialistas

En contraste, muchas verduras verdes y bajas en almidón suelen formar parte frecuente de dietas para personas con diabetes.

Entre las más recomendadas destacan:

Espinaca.

Brócoli.

Pepino.

Lechuga.

Coliflor.

Ejotes.

Apio.

Nopal.

Estas opciones aportan fibra y nutrientes mientras generan un menor impacto en los niveles de glucosa.

El peligro está en los excesos y la desinformación

Uno de los errores más comunes es pensar que “todo lo natural” puede consumirse sin límites. Especialistas advierten que incluso alimentos saludables pueden afectar el control glucémico cuando existen excesos o combinaciones inadecuadas.

Por ello, la recomendación principal sigue siendo acudir con profesionales en nutrición y endocrinología antes de eliminar o agregar alimentos importantes en la dieta diaria. En personas con diabetes, pequeños cambios en la alimentación pueden marcar diferencias importantes en el control de la enfermedad y en la prevención de complicaciones a largo plazo.

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Con información de Mayo Clinic

BB