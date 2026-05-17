Muchas personas colocan rodajas de pepino sobre los ojos como un truco casero para verse más descansadas, pero detrás de esta práctica hay razones relacionadas con hidratación, frescura y desinflamación. Aunque no elimina ojeras mágicamente, sí puede ayudar a reducir temporalmente la hinchazón y darle alivio a la piel cansada.

¿Por qué la gente usa pepino en los ojos?

Las rodajas de Pepino sobre los ojos se han convertido en una de las imágenes más populares relacionadas con rutinas de belleza y cuidado facial.

Desde spas hasta rutinas caseras compartidas en redes sociales, esta práctica sigue vigente porque muchas personas aseguran sentir alivio inmediato en el contorno de ojos después de usarlo.

Especialistas en cuidado de la piel explican que el pepino contiene una alta cantidad de agua y aporta una sensación refrescante que puede ayudar temporalmente a desinflamar la zona. Además, el frío de las rodajas recién refrigeradas genera un efecto calmante que favorece la reducción de bolsas y cansancio visual.

El contorno de ojos es una de las zonas más delicadas

La piel alrededor de los ojos es mucho más delgada y sensible que en otras partes del rostro. Por esa razón, factores como el estrés, la falta de sueño, las alergias, el cansancio o pasar demasiado tiempo frente a pantallas pueden provocar inflamación, resequedad y apariencia de fatiga.

Especialistas en Dermatology señalan que el contorno de ojos suele ser una de las primeras áreas donde aparecen señales visibles de agotamiento. Y ahí es donde el pepino gana popularidad como remedio rápido y accesible.

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Qué beneficios puede aportar el pepino

Aunque no se trata de una solución médica ni elimina permanentemente las ojeras, el pepino sí puede ofrecer algunos beneficios temporales para la piel. Entre los principales destacan:

Sensación de frescura inmediata.

Disminución temporal de inflamación.

Hidratación superficial.

Alivio para ojos cansados.

Efecto relajante después de largas jornadas.

El contenido de agua del pepino ayuda a refrescar la piel, mientras que la baja temperatura contribuye a contraer ligeramente los vasos sanguíneos de la zona. Esto puede hacer que las bolsas debajo de los ojos luzcan menos marcadas durante un tiempo.

¿Realmente elimina las ojeras?

Una de las dudas más frecuentes es si las rodajas de pepino pueden desaparecer las ojeras. La respuesta corta es no. Las ojeras pueden aparecer por genética, falta de descanso, cambios hormonales, envejecimiento, alergias o problemas de circulación, por lo que el pepino no elimina la causa de fondo.

Sin embargo, al reducir inflamación y refrescar la piel, sí puede mejorar temporalmente la apariencia cansada del rostro. Por eso muchas personas lo utilizan antes de maquillarse, después de dormir poco o como parte de rutinas de relajación.

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Cómo usar correctamente las rodajas de pepino

Especialistas recomiendan utilizar pepino limpio y preferentemente frío. Las rodajas deben colocarse suavemente sobre los ojos cerrados durante varios minutos mientras la persona permanece relajada.

Entre las recomendaciones más comunes destacan:

Lavar bien el pepino antes de usarlo.

Refrigerarlo previamente.

No presionar demasiado la piel.

Usarlo sobre el rostro limpio.

Retirarlo si provoca irritación.

También se aconseja evitar compartir los mismos productos o utensilios cerca de los ojos para prevenir infecciones o contaminación. Aunque el remedio casero es popular, expertos recuerdan que no sustituye tratamientos dermatológicos ni atención médica especializada.

Si la inflamación, irritación o las ojeras son persistentes, lo recomendable es acudir con especialistas en Dermatology o cuidado ocular. En algunos casos, las bolsas debajo de los ojos pueden relacionarse con alergias, retención de líquidos, problemas de sueño o condiciones médicas específicas.

Aunque no se trata de un tratamiento milagroso, el pepino sigue siendo uno de los remedios caseros más populares para quienes buscan verse un poco más descansados sin recurrir inmediatamente a productos más costosos o procedimientos especializados.

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