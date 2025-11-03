Calaverandia es un parque temático que honra la festividad mexicana del Día de Muertos . Es una imperdible experiencia familiar y llena de color que se instala anualmente en el Parque Ávila Camacho de Guadalajara. Debido a que ya pasó la fecha del 2 de noviembre, esta atracción turística está a punto de abandonar la ciudad en los próximos días.

El parque temático de Día de Muertos combina tradición y tecnología en un recorrido mágico con espectáculos multimedia, altares monumentales, ofrendas interactivas, proyecciones y música en vivo. Calaverandia logra que los visitantes se sumerjan en las raíces de esta festividad ancestral y le queda solo una semana en Guadalajara, ¡no desaproveches la oportunidad de visitar el recinto con tu familia y amistades!

¿Cuándo se quita Calaverandia?

La edición 2025 del parque temático llegará a su fin el próximo domingo 9 de noviembre , por lo que te compartimos más detalles de los horarios y el costo de los boletos para ingresar a Calaverandia previo a que deje Guadalajara y regrese hasta 2026.

Horario

Martes, miércoles, jueves y domingo: desde las 19:00 y hasta las 00:00 horas .

. Viernes y sábado: desde las 19:00 y hasta la 01:00 .

Ubicación: Parque Ávila Camacho, frente a Plaza Patria, Guadalajara

Precios de Boleto General para niños y adultos

Precios de Boletos Comfort Pass para niños y adultos

No te quedes sin vivir esta experiencia llena de simbolismos, colores y reflexiones sobre la muerte vista desde la perspectiva mexicana: una celebración de la memoria y la vida.

