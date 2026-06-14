¿Qué tan saludable es comer el pollo asado? Esto debes saber

Después de una jornada larga de trabajo, pocas personas tienen ganas de llegar a casa y preparar una comida desde cero. En ese escenario, el pollo asado listo para llevar se ha convertido en uno de los alimentos más populares para quienes buscan una cena rápida, económica y relativamente nutritiva.

Disponible en supermercados, tiendas de autoservicio y algunos mercados, este producto ofrece una solución práctica para alimentar a toda la familia sin pasar horas en la cocina. Sin embargo, alrededor de él también han surgido dudas sobre su valor nutricional, la presencia de aditivos y la cantidad de sodio que contiene.

Entonces, ¿el pollo asado es realmente saludable? La respuesta depende de varios factores, aunque los especialistas coinciden en que puede formar parte de una alimentación equilibrada cuando se consume con moderación.

Una fuente accesible de proteína de calidad

Desde el punto de vista nutricional, el principal beneficio del pollo asado es su elevado contenido de proteína. Una porción promedio aporta alrededor de 24 gramos de proteína de alta calidad, un nutriente fundamental para la reparación muscular, el mantenimiento de tejidos y diversas funciones metabólicas.

Además, la carne de pollo contiene vitaminas del complejo B, hierro, fósforo, zinc y selenio, minerales que participan en procesos relacionados con la producción de energía, el sistema inmunológico y la salud celular.

Aunque muchas personas prefieren la pechuga por ser más magra, los cortes oscuros como muslos y piernas también ofrecen ventajas nutricionales. Estos contienen mayores cantidades de hierro, vitamina B12 y zinc.

Otro nutriente importante presente en el pollo es la colina, una sustancia que contribuye al funcionamiento cerebral, la memoria y el desarrollo adecuado del sistema nervioso.

¿Por qué sabe tan jugoso?

Uno de los aspectos que más llaman la atención de los consumidores es la textura tierna y húmeda que suele tener el pollo asado comercial.

Esto se debe a que muchos fabricantes utilizan soluciones de agua, sal y otros ingredientes que se inyectan en la carne antes de la cocción . El objetivo es evitar que el pollo se reseque durante el proceso de asado y mejorar su sabor.

En internet es común encontrar publicaciones que presentan estos ingredientes como algo alarmante. Sin embargo, los expertos en seguridad alimentaria señalan que los conservadores y potenciadores de sabor autorizados son evaluados por las autoridades sanitarias antes de ser utilizados en productos destinados al consumo humano.

Eso no significa que todos los consumidores deban ignorar las etiquetas. Revisar los ingredientes sigue siendo una práctica recomendable, especialmente para quienes buscan opciones con menos aditivos o productos orgánicos.

El verdadero punto a vigilar: la cantidad de sal

Si existe un aspecto nutricional que merece especial atención es el contenido de sodio. La mayor parte de la sal presente en el pollo asado no proviene de la carne en sí, sino de los condimentos, marinados y soluciones utilizadas durante su preparación.

Para una persona sana, consumir pollo asado ocasionalmente no representa un problema. Sin embargo, quienes padecen hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares o deben seguir dietas bajas en sodio deberían revisar cuidadosamente la información nutricional del producto.

Los especialistas recuerdan que el exceso de sal en la alimentación puede contribuir al aumento de la presión arterial y elevar el riesgo de problemas cardiovasculares a largo plazo.

Una alternativa más saludable que otras comidas rápidas

A pesar de las críticas que suele recibir, el pollo asado continúa siendo una opción nutricionalmente superior a muchas alternativas de comida rápida.

Mientras que una hamburguesa doble, una pizza comercial o algunos platillos de restaurantes pueden contener grandes cantidades de grasas saturadas, azúcares y calorías, el pollo asado ofrece proteína de calidad con una cantidad relativamente baja de grasa, especialmente si se retira la piel.

Por esta razón, muchos nutriólogos lo consideran una solución práctica para personas con poco tiempo disponible para cocinar.

Cómo aprovecharlo durante varios días

Uno de los principales atractivos del pollo asado es su versatilidad. Con una sola pieza pueden prepararse diferentes comidas durante varios días. La carne puede utilizarse en ensaladas, tacos, sopas, sándwiches, pastas, arroz o verduras salteadas.

Incluso los huesos pueden aprovecharse para elaborar caldo casero, reduciendo el desperdicio de alimentos y aumentando el rendimiento de la compra.

Conservación y seguridad alimentaria

Para evitar riesgos sanitarios, el pollo cocido debe refrigerarse lo antes posible después de su consumo. Las recomendaciones generales indican que puede conservarse de forma segura en el refrigerador entre tres y cuatro días.

Si no se planea utilizar en ese periodo, también puede congelarse durante varios meses sin perder significativamente su calidad. Los expertos aconsejan retirar la carne de los huesos antes de congelarla y almacenarla en porciones adecuadas para facilitar su posterior utilización.

¿Vale la pena comprarlo?

El pollo asado representa un equilibrio entre conveniencia, nutrición y costo. Aunque no sustituye por completo a una comida preparada en casa desde cero, puede convertirse en un aliado para quienes tienen agendas ocupadas y buscan opciones relativamente saludables.

Su principal fortaleza es el aporte de proteína y nutrientes esenciales. Su principal desventaja suele ser el contenido de sodio presente en algunas versiones comerciales.

Al final, la clave está en integrarlo dentro de una dieta equilibrada, acompañarlo con verduras, cereales integrales o legumbres, y recordar que ningún alimento por sí solo determina la calidad de una alimentación completa.

TG