El “bullying” es un término común que hace referencia al acoso o intimidación que puede darse dentro de los entornos escolares. En los últimos años se ha visibilizado e incluso llevado a cabo campañas en el mundo para combatirlo.

Se puede pensar que el “bullying” solo sucede en escuelas entre alumnos; no obstante, otros espacios sociales no quedan exentos de este tipo de acoso.

¿Qué tipos de bullying hay?

De acuerdo con Harold Pass, del Centro Médico de la Universidad Stony Brook en Nueva York, este fenómeno, al igual que en un ambiente escolar, se puede presentar también en uno de trabajo.

Muchos conflictos en los lugares de trabajo son más acoso u hostigamiento, y no agresividad. "El 'bullying' es mala intención", dijo Pass. "Hay gente que podría emitir una expresión ofensiva de manera casual", pero si el individuo no está siendo específicamente atacado, no es una agresión real.

A este tipo de acoso laboral se le conoce también como “mobbing”.

¿Qué es el mobbing?

El “mobbing” o acoso laboral es un grave problema que afecta a una gran mayoría de empleadas y empleados.

El “mobbing” puede manifestarse de diversas maneras, como:

Verbales

Pueden ser piropos o comentarios no deseados en relación a la apariencia física o sexual.

Burlas, comentarios o preguntas incómodas sobre la vida sexual o amorosa.

Físicas

Mostrar imágenes de naturaleza sexual.

Miradas o gestos sugestivos que incomoden.

Cartas, llamadas telefónicas, correos electrónicos u otros mensajes de naturaleza sexual no deseados.

Contacto físico no deseado.

Promesas / Recompensas

Promesas implícitas o explícitas de trato preferente o beneficios, como ascensos, incremento de sueldo o contratación a cambio de favores sexuales.

