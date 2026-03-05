¿Qué es la parafimosis, enfermedad que padecen algunos hombres?

La salud masculina incluye padecimientos poco conocidos que, aunque no son muy frecuentes, pueden convertirse en emergencias médicas si no se atienden a tiempo, uno de ellos es la parafimosis, una condición que afecta el prepucio y que puede provocar dolor intenso, inflamación y complicaciones graves.

¿Qué es la parafimosis?

De acuerdo con la red, Top Doctors, la parafimosis ocurre cuando el prepucio —la piel que recubre el glande del pene— se retrae y queda atrapado detrás de este, sin poder regresar a su posición original.

Esta situación provoca una constricción que puede dificultar el flujo sanguíneo, generando inflamación y dolor.

Los especialistas advierten que se trata de una emergencia médica, ya que si la circulación permanece bloqueada durante mucho tiempo podría provocar daño en los tejidos.

Diferencia entre fimosis y parafimosis

Aunque suelen confundirse, se trata de condiciones distintas:

Fimosis: el prepucio no puede retraerse completamente sobre el glande.

el prepucio no puede retraerse completamente sobre el glande. Parafimosis: el prepucio se retrae pero queda atrapado detrás del glande y no puede volver a su lugar.

Mientras la fimosis puede tratarse de forma gradual en algunos casos, la parafimosis requiere atención médica inmediata.

Principales causas

Entre los factores que pueden provocar parafimosis se encuentran:

Dejar el prepucio retraído tras la higiene, relaciones sexuales o procedimientos médicos.

Tener fimosis previa sin tratamiento.

Infecciones locales como balanitis.

Golpes o lesiones en la zona genital.

Síntomas más comunes

Los signos suelen aparecer rápidamente y pueden agravarse si no se atienden. Entre ellos destacan:

Inflamación y enrojecimiento del glande

Dolor intenso

Banda apretada en la base del glande

Cambios de coloración, que pueden volverse morados o azulados en casos graves

Posibles complicaciones

Si no se trata oportunamente, la parafimosis puede derivar en problemas serios, como:

Isquemia, que es la falta de oxígeno en los tejidos

Si no se trata oportunamente, la parafimosis puede derivar en problemas serios, como: Isquemia, que es la falta de oxígeno en los tejidos Necrosis, es decir, muerte del tejido del glande

Infecciones secundarias

Tratamiento y atención médica

El diagnóstico se realiza mediante una exploración física. En casos leves, los médicos pueden intentar reducir la inflamación con compresión manual, hielo o lubricantes para devolver el prepucio a su posición.

Si estas técnicas no funcionan, pueden requerirse procedimientos médicos, como una pequeña incisión o incluso circuncisión en casos recurrentes.

Prevención y cuidados

Los especialistas señalan que la prevención se basa principalmente en:

Mantener una higiene adecuada del área genital

Regresar siempre el prepucio a su posición natural tras retraerlo

Tratar a tiempo afecciones como la fimosis o infecciones

Ante cualquier síntoma, los urólogos recomiendan acudir de inmediato a valoración médica, ya que la atención oportuna puede evitar complicaciones y preservar la salud del paciente.

