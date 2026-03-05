¿Qué es la parafimosis, enfermedad que padecen algunos hombres?

La salud masculina incluye padecimientos poco conocidos que, aunque no son muy frecuentes, pueden convertirse en emergencias médicas si no se atienden a tiempo, uno de ellos es la parafimosis, una condición que afecta el prepucio y que puede provocar dolor intenso, inflamación y complicaciones graves.De acuerdo con la red, Top Doctors, la parafimosis ocurre cuando el prepucio —la piel que recubre el glande del pene— se retrae y queda atrapado detrás de este, sin poder regresar a su posición original.Esta situación provoca una constricción que puede dificultar el flujo sanguíneo, generando inflamación y dolor.Los especialistas advierten que se trata de una emergencia médica, ya que si la circulación permanece bloqueada durante mucho tiempo podría provocar daño en los tejidos.Aunque suelen confundirse, se trata de condiciones distintas:Mientras la fimosis puede tratarse de forma gradual en algunos casos, la parafimosis requiere atención médica inmediata.Entre los factores que pueden provocar parafimosis se encuentran:Los signos suelen aparecer rápidamente y pueden agravarse si no se atienden. Entre ellos destacan: Inflamación y enrojecimiento del glandeEl diagnóstico se realiza mediante una exploración física. En casos leves, los médicos pueden intentar reducir la inflamación con compresión manual, hielo o lubricantes para devolver el prepucio a su posición.Si estas técnicas no funcionan, pueden requerirse procedimientos médicos, como una pequeña incisión o incluso circuncisión en casos recurrentes.Los especialistas señalan que la prevención se basa principalmente en:Ante cualquier síntoma, los urólogos recomiendan acudir de inmediato a valoración médica, ya que la atención oportuna puede evitar complicaciones y preservar la salud del paciente.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * NA